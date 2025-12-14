Giornale di Brescia
Valcamonica

Come sarà e quanto costerà il ponte tibetano tra Paspardo e Cimbergo

Giuliana Mossoni
Si chiamerà Ponte dei segni e sarà una passerella pedonale metallica lunga 250 metri e dell’altezza massima di 150, sospesa in un punto molto panoramico
Il ponte tibetano avrà una vista panoramica sulla Concarena
Non se ne sente parlare da qualche anno, ma il sogno è rimasto nei cuori e nei programmi elettorali dei sindaci. E il ponte tibetano tra Paspardo e Cimbergo è tornato alla ribalta nei giorni scorsi, quando è stata approvata la convenzione tra Regione e Provincia per l’utilizzo dei fondi sui canoni idroelettrici del 2024, con il trasferimento di un pacchetto da diversi milioni destinati a investimenti nei territori montani. Come saranno spesi i 12 milioni di euro derivati dai canoni idrici Uno de

