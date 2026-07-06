Palazzolo, «cittadina moderna e inclusiva che guarda sempre al futuro»

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
Ormai spedita verso quota 21mila abitanti, Palazzolo continua a crescere puntando su servizi, scuole e qualità degli spazi pubblici. Forte della sua posizione tra Brescia e Bergamo e di un tessuto produttivo tra i più vivaci dell’Ovest bresciano, la città guarda ai prossimi anni con una serie di interventi che interessano istruzione, viabilità, verde urbano, cultura e sostegno alle famiglie.
Istruzione
Ultima opera inaugurata è stato infatti il nuovo asilo nido di San Pancrazio, a cui si affiancano la riqualificazione del nido di Sacro Cuore e delle scuole dell’infanzia, oltre a un piano di manutenzioni che coinvolge tutti i plessi scolastici.
«Le scuole rappresentano uno degli investimenti più importanti che un’Amministrazione possa fare – ha spiegato il sindaco Gianmarco Cossandi –. Vogliamo offrire ambienti sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze delle famiglie, accompagnando la crescita della città con servizi sempre più qualificati». L’attenzione si estende anche agli spazi pubblici. Parchi e aree verdi sono interessati da interventi di manutenzione e valorizzazione, mentre prosegue il lavoro di cura del patrimonio arboreo e degli spazi destinati alla socialità.
«La qualità urbana passa anche dalla manutenzione e dall’attenzione quotidiana», ha sottolineato il primo cittadino, focalizzandosi anche sulla riqualificazione del Parco delle Tre Ville, che è in fase di concretizzazione ma è già interessato dalla prima stagione di spettacoli estivi di altissimo livello. L’offerta sanitaria è poi stata potenziata negli ultimi anni: le novità si chiamano Casa di comunità e Ospedale di comunità (costruiti in via IV Novembre), oltre al presidio ospedaliero Richiedei (recentemente rinnovato per altri vent’anni). Questi portano una rete di servizi che rafforza il ruolo di polo di riferimento per Palazzolo e dintorni. Come dimenticare poi il tessuto associativo di una città che vanta decine di realtà capaci di aggregare per fare del bene, sia sul territorio che all’esterno: un valore aggiunto che qualifica il territorio in cui si vive.
Strade
Un altro fronte riguarda la viabilità. Interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio e manutenzioni delle strade hanno l’obiettivo di aumentare sicurezza e fruibilità di una delle comunità più vissute del Bresciano. Come non citare a tal proposito la costruzione del nuovo ponte sull’Oglio lungo la Sp573, una maxi-opera provinciale da venti milioni di euro.
«L’obiettivo è continuare a costruire una città moderna e inclusiva, capace di rispondere ai bisogni delle persone senza perdere la propria identità – ha affermato Cossandi –. Ogni intervento nasce da una programmazione che guarda al futuro, ma parte dall’ascolto delle esigenze quotidiane dei cittadini. Una città attenta anche alla sicurezza, con un adeguato comando di Polizia Locale, dotata di attrezzature e mezzi all’avanguardia e di un esteso sistema di videosorveglianza, oltre alla presenza di una stazione dei Carabinieri».