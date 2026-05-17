Offlaga, «sviluppo armonico tra le anime del paese»

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Creare un giusto mix tra la qualità della vita delle persone che vivono il capoluogo e le due frazioni, Cignano e Faverzano, favorendo lo sviluppo armonico tra le diverse anime del paese . È questa la ricetta offerta da Giancarlo Mazza, al suo terzo mandato consecutivo da sindaco. «Per creare una comunità coesa, abbiamo scelto di puntare innanzitutto sui bambini e i ragazzi, il futuro della nostra comunità, e nei luoghi da loro maggiormente frequentati».

Gli interventi

Il riferimento è alla scuola dell’infanzia e nido (gestiti in collaborazione con la parrocchia), alla primaria e alla media, i cui locali in questi anni hanno visto cospicui investimenti per una loro riqualificazione e un loro efficientamento. Inoltre, hanno visto la luce la nuova biblioteca e il polo culturale ad Offlaga e la ristrutturazione di palazzo Pontoglio a Cignano per offrire spazi di aggregazione anche ai meno giovani e alle associazioni locali. E il prossimo investimento previsto per settembre sarà sul centro sportivo e sulla attigua palestra, in parte già oggetto di ammodernamento e in parte di prossima manutenzione. Altri due ambiti strategici sono quelli della viabilità e del dissesto idrogeologico.

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Il commento

«Nel primo caso – spiega il sindaco – abbiamo puntato sulla mobilità dolce, con la creazione delle piste ciclabili di collegamento tra il capoluogo e le frazioni, oltre alla messa in sicurezza di importanti vie. Nel secondo caso, invece, abbiamo rifatto la sponda del canale Gambaresca che attraversa il paese di Cignano e, a breve, attendiamo il finanziamento ministeriale per la sistemazione del vaso Lusignolo a Faverzano».

Non mancano però le criticità, specialmente la chiusura di negozi di prossimità. Su questo fronte è stato da poco lanciato il bando per sostenere economicamente l’apertura di nuove attività. Il prossimo obiettivo è fornire alla comunità di Offlaga nuovi ambulatori per i medici di base e i servizi sanitari.