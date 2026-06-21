Fiesse, il Comune punta sulla qualità dei servizi

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
La qualità della vita per un paese piccolo come Fiesse è essenzialmente la costruzione di un delicato equilibrio fra le diverse età, le diverse nazionalità e le relative necessità sociali culturali che ne derivano.
«La nostra popolazione - spiega il sindaco Sergio Cavallini - ha un’età media piuttosto alta, il tessuto produttivo è essenzialmente agricolo e le aree residenziali ed industriali utilizzabili sono poche. Questo ha portato la nostra Amministrazione a concentrarsi sulla modernizzazione degli uffici comunali per garantire un migliore servizio alla popolazione; sulla collaborazione con le diverse associazioni locali per organizzare iniziative culturali e ricreative; sulla sinergia con la scuola primaria, unico plesso scolastico del paese». Il primo ambito strategico è quindi l’erogazione di servizi alla popolazione, sia amministrativi che culturali.
«Abbiamo ad esempio ottenuto il riconoscimento di Sagra di qualità per la nostra Sagra del pursel da parte della Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. In tema ambiente abbiamo cercato di dare priorità allo smaltimento del cumulo di rifiuti speciali denominato Cave Rocca. Finalmente nel 2025 abbiamo ottenuto un primo finanziamento ed è iniziata la rimozione dei materiali. La rimozione totale sarà suddivisa in dieci lotti e l’assessore Maione si è impegnato a garantire il totale smaltimento del materiale inquinato nel periodo condiviso».
«La nostra posizione territoriale - aggiunge - al confine fra tre provincie consente di godere della tranquillità del microcosmo rurale, pur restando a una distanza accettabile (in auto) da città come Brescia, Cremona e Mantova per i bisogni primari o lavorativi. Il nostro impegno nei prossimi anni sarà di pubblicizzare e sviluppare maggiormente le nostre iniziative, valorizzare le nostre attività al fine di cercare di espandere la popolazione del nostro Comune».