Fiesse, è iniziata la rimozione dei rifiuti nel sito ex Cave Rocca

Sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti nel sito ex Cave Rocca, a Fiesse. Questa mattina, in occasione dell’avvio dei lavori, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco Sergio Cavallini. Con l’ingresso dei primi mezzi pesanti si apre la fase operativa di un intervento atteso dal 1998, anno dell’abbandono dell’area da parte della proprietà.

I lavori

I lavori riguardano il cosiddetto «Cumulo 1», il principale deposito presente nel sito. Si tratta di circa 32.660 metri cubi di materiali, costituiti da una miscela di inerti e polveri di abbattimento fumi di acciaieria. Il progetto prevede una rimozione articolata in dieci lotti. Il materiale è classificato come tossico per l’elevato contenuto di metalli pesanti e composti organoclorurati, motivo per cui l’intervento viene indicato come necessario per eliminare il danno ambientale.

Dopo la fase di allestimento del cantiere, con la posa di teli protettivi per isolare i rifiuti, è iniziata la rimozione vera e propria. I materiali vengono scavati e trasportati verso impianti specializzati solo dopo controlli e analisi di laboratorio. L’obiettivo è concludere questa prima fase entro il 30 aprile 2026. Una volta terminata la rimozione, sono previsti test approfonditi sul terreno per verificarne la pulizia e consentire il recupero dell’area a uso agricolo e verde.

Giorgio Maione e Sergio Cavallini

Il primo lotto è finanziato con 2 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia nel novembre 2024. Nel novembre 2025 la Giunta regionale ha destinato altri 2 milioni al secondo lotto, con l’impegno di garantire le risorse necessarie anche per quelli successivi, così da assicurare continuità alle operazioni fino alla completa rimozione dei rifiuti.

Durante il sopralluogo, Maione ha parlato di avvio concreto della fase conclusiva di una vicenda durata quasi trent’anni, sottolineando l’intervento regionale dopo le inadempienze dei privati e richiamando altre bonifiche in corso nel Bresciano. Il sindaco Cavallini ha definito la giornata «importante per Fiesse», evidenziando l’avvio dei lavori dopo oltre venticinque anni e il ruolo dei finanziamenti regionali.