«Avevo 5 euro in tasca»: così Daniela, 72 anni, ha iniziato a correre

È uscito il nuovo spin-off di Qualità della vita, la ricerca del Giornale di Brescia che vuole misurare lo state di salute del nostro territorio. Si parla di Longevity, ovvero della terza età: l’abbiamo raccontata attraverso numeri e interviste. Qui trovate tutti gli articoli pubblicati.

Tre anni fa si è fermata per caso in piazza Vittoria. «C’erano persone che correvano, altre che camminavano. Mi sono incuriosita, avevo cinque euro in tasca e mi sono iscritta». Da allora Daniela, 72 anni, non ha più saltato una serata di CorrixBrescia.

Un incontro casuale diventato un’abitudine. «Non ricordo nemmeno bene cosa mi abbia spinto quel giorno, forse solo la voglia di fare qualcosa di diverso. Ma da lì ho continuato». Prima praticava già un po’ di attività fisica, «ero abbastanza sportiva», ma è con il gruppo che ha trovato una nuova energia. «La corsa e il cammino mi danno carica, mi fanno stare bene. Adoro l’energia di piazza Vittoria».

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All’inizio camminava, poi ha scelto il gruppo «corri e cammina». «Sono spesso tra gli ultimi, ma non importa. Il mio obiettivo è arrivare, con i miei tempi». Nel frattempo i progressi non sono mancati. «Ora riesco a fare anche dieci chilometri. Non me lo sarei aspettato». Un traguardo costruito con gradualità, senza forzature, semplicemente seguendo il ritmo del gruppo e ascoltando il proprio corpo.

I benefici si vedono soprattutto nella quotidianità. «Sto bene, mi sento bene. Ma è anche una questione di testa». Il giovedì sera è diventato un appuntamento fisso. «Quando arriva il giovedì sono felice. Esco, sto insieme agli altri, mi sento parte di qualcosa». Un momento atteso, che scandisce la settimana e diventa occasione per staccare dalla routine.

Per Daniela, infatti, l’aspetto più importante è proprio quello relazionale. «È una grande famiglia. Ho conosciuto tante persone, ormai ci si saluta, si chiacchiera durante il percorso. Non conta quanto vai veloce: conta esserci». Durante il tragitto il tempo passa quasi senza accorgersene, tra una parola e l’altra, tra nuovi incontri e amicizie che si consolidano.

La costanza non manca, nemmeno nei mesi più freddi. «Vengo sempre, estate e inverno». E a chi, magari della sua età, è ancora indeciso, lancia un invito semplice: «Alzatevi dal divano e provate. Poi non smettete più». Senza obiettivi agonistici, senza pressioni, solo con la voglia di stare meglio.

Perché, spiega, «non è solo camminare o correre: è stare bene, con sé stessi e con gli altri». E, passo dopo passo, anche scoprire di poter fare molto più di quanto si immaginava.