Vigili del fuoco senza autoscale, Benzoni incalza il ministro Piantedosi

«Abbiamo scongiurato il rischio che l’unica autoscala ad oggi operativa dei Vigili del fuoco di Brescia venga spostata. Il Governo inoltre ha preso l’impegno a valutare la dotazione complessiva del nostro territorio». Fabrizio Benzoni riassume la risposta del sottosegretario Nicola Molteni all’interpellanza urgente al Ministro dell’Interno Piantedosi presentata stamattina in aula alla Camera dal deputato bresciano di Azione. Interpellanza che riguardava la situazione denunciata dai sindacati dei vigili del Fuoco bresciani, dopo la tragedia di Crans Montana e i gravi episodi di incendi in città e in provincia. Il corpo aveva sottolineato come sia chiamato a intervenire in condizioni operative fortemente penalizzate dalla grave carenza di autoscale.

La situazione

Attualmente, delle tre autoscale di Stato originariamente dislocate nella sede centrale cittadina e nei distaccamenti permanenti di Salò e Darfo Boario Terme ne rimane infatti operativa una sola, al comando. Le altre sono state trasferite a tempo indeterminato in altri comandi provinciali. «Ciò comporta una dilatazione dei tempi di intervento soprattutto nei territori periferici e montani – ha ricordato Benzoni a Molteni –. Nei primi giorni di gennaio 2026, infatti, si sono verificati episodi nei quali l’impiego dell’autoscala avrebbe richiesto tempi di raggiungimento del luogo dell’evento nell’ordine di 80/100 minuti: si tratta di tempistiche totalmente incompatibili con la tempestività necessaria del soccorso e, in generale, per la tutela dell’incolumità pubblica».

Una riduzione legata a una Direttiva ministeriale del 2015, secondo la quale una sola autoscala sarebbe sufficiente a garantire il soccorso tecnico urgente in tutta la provincia di Brescia. «Una visione evidentemente obsoleta, che non tiene conto delle reali esigenze operative e della complessità di un territorio vasto come la provincia di Brescia», ricorda Benzoni. Se da Molteni è arrivata l’assicurazione che la sola autoscala operativa per i Vigili del fuoco bresciani resterà a Brescia, sulla richiesta di ripristino delle due spostate per ora il Governo si è impegnato solamente a fare una valutazione. «Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare – precisa Benzoni –. Molteni ha citato le autoscale dei distaccamenti volontari di Palazzolo, Verolanuova e Lumezzane ma quei mezzi sono frutto degli investimenti dei Comuni, delle Regioni e dei privati e non possono essere spostate al comando perché devono garantire l’intervento celere su quei territori. Le autoscale consentono l’evacuazione dall’alto e quindi di salvare vite. La capillarità serve anche per intervenire prontamente».