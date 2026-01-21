Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Via Dalmazia, incendio in condominio: residenti salvati dalle finestre

Paolo Bertoli
I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, facendo uscire le persone dalle finestre con una scala
Incendio in un condominio di via Dalmazia: uno dei salvataggi
Un incendio si è sviluppato in un condominio all’angolo tra via Togni e via Dalmazia. Le fiamme si sono generate da un appartamento vuoto al primo piano e il fumo ha invaso lo stabile, in cui si trovano diversi appartamenti. Alcuni occupanti sono rimasti alle finestre in attesa che i vigili del fuoco completino le operazioni di salvataggio, al momento concluse. Le ultime persone si erano rifugiate sulla terrazza. Solo una donna di circa 70 anni è stata portata in ospedale per precauzione.

  • L'incendio tra via Togni e via Dalmazia
    L'incendio tra via Togni e via Dalmazia - Foto © www.giornaledibrescia.it
Sul posto i carabinieri e la Polizia Locale stanno cercando di coordinare gli interventi. Mezzi di soccorso in arrivo. Il fumo è visibile dalla tangenziale Ovest: al momento risultano code e il traffico è molto rallentato. 

  3. Ricarica la pagina se necessario