Trasporti gratis per i giovani, il centrodestra: «Lo chiediamo da anni»

Il centrodestra rivendica la paternità del «Teen Pass», l’abbonamento annuale che consentirà a tutti i residenti a Brescia nati dal 2008 in poi di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale, senza limitazioni legate al reddito. «Finalmente la Giunta Castelletti cambia opinione e imbocca la strada indicata da anni dal centrodestra», si legge in una nota firmata da tutti i consiglieri.
La ricostruzione
«Già nel luglio 2022 – si legge – il centrodestra aveva presentato in Consiglio comunale un emendamento per rendere gratuito il trasporto pubblico agli studenti bresciani. La proposta venne respinta dalla maggioranza e giudicata dalla Giunta economicamente insostenibile e persino “demagogica”.
La gratuità del trasporto pubblico per le famiglie con figli studenti venne poi inserita chiaramente anche nel programma elettorale del centrodestra alle elezioni comunali del 2023. E ancora nel dicembre 2024, quando il centrodestra propose di rendere gratuiti i mezzi pubblici per gli studenti delle scuole superiori, l’Amministrazione Castelletti rispose con un nuovo muro, sostenendo che le risorse non fossero sufficienti».
«Memoria politica e correttezza»
«Meglio tardi che mai – conclude la nota –. Le buone proposte possono essere condivise e realizzate da chiunque. Ma non si può prima bocciarle come demagogiche e poi presentarle come un’innovazione nata improvvisamente in Giunta. Non chiediamo diritti d’autore sulle buone idee. Chiediamo però un minimo di memoria politica e di correttezza verso i cittadini».