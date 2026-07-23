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Trasporti gratis per i giovani, il centrodestra: «Lo chiediamo da anni»

I consiglieri di centrodestra in una nota sul «Teen Pass», riservato a tutti i nati dal 2008 in poi: «Per anni le nostre proposte sono state bollate come demagogiche, serve correttezza verso i cittadini»
Un autobus di Brescia Trasporti - © www.giornaledibrescia.it
Un autobus di Brescia Trasporti - © www.giornaledibrescia.it

Il centrodestra rivendica la paternità del «Teen Pass», l’abbonamento annuale che consentirà a tutti i residenti a Brescia nati dal 2008 in poi di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale, senza limitazioni legate al reddito. «Finalmente la Giunta Castelletti cambia opinione e imbocca la strada indicata da anni dal centrodestra», si legge in una nota firmata da tutti i consiglieri.

La ricostruzione

«Già nel luglio 2022 – si legge – il centrodestra aveva presentato in Consiglio comunale un emendamento per rendere gratuito il trasporto pubblico agli studenti bresciani. La proposta venne respinta dalla maggioranza e giudicata dalla Giunta economicamente insostenibile e persino “demagogica”.

La gratuità del trasporto pubblico per le famiglie con figli studenti venne poi inserita chiaramente anche nel programma elettorale del centrodestra alle elezioni comunali del 2023. E ancora nel dicembre 2024, quando il centrodestra propose di rendere gratuiti i mezzi pubblici per gli studenti delle scuole superiori, l’Amministrazione Castelletti rispose con un nuovo muro, sostenendo che le risorse non fossero sufficienti».

«Memoria politica e correttezza»

«Meglio tardi che mai – conclude la nota –. Le buone proposte possono essere condivise e realizzate da chiunque. Ma non si può prima bocciarle come demagogiche e poi presentarle come un’innovazione nata improvvisamente in Giunta. Non chiediamo diritti d’autore sulle buone idee. Chiediamo però un minimo di memoria politica e di correttezza verso i cittadini».

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