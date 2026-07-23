Brescia prima in Italia: bus e metro gratis per i nati dal 2008 in poi

Un'iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale segna un cambio di passo nelle politiche di welfare e sostenibilità della città. Brescia diventa infatti il primo comune italiano a introdurre in totale autonomia la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i residenti nati dall’anno 2008 in poi, senza alcuna limitazione legata al reddito.
Si chiama «Teen Pass» ed è il nuovo abbonamento annuale che permetterà a ragazze e ragazzi di viaggiare senza costi per dodici mesi, dal 1° settembre al 31 agosto, su tutti gli autobus e sulla metropolitana all'interno della Zona 1 cittadina.
Come attivarlo
La richiesta del Teen Pass potrà essere effettuata esclusivamente online a partire dal 3 agosto 2026, accedendo allo shop del sito di Brescia Mobilità. Una volta compilato il modulo e allegata l'autocertificazione di residenza, i dati verranno verificati dagli uffici preposti per poi procedere al caricamento del titolo sulla tessera elettronica regionale «Io Viaggio», valida per il periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 agosto 2027.
Per chi è già in possesso della tessera sarà sufficiente attivare il profilo di agevolazione al costo di 10 euro, mentre chi deve ancora richiederla potrà farlo online allo stesso prezzo, scegliendo se ritirarla gratuitamente negli Infopoint aziendali o riceverla a domicilio con un contributo di spedizione di 5 euro. Ricordando che la convalida a bordo resta obbligatoria ad ogni viaggio, al primo utilizzo la tessera andrà attivata appoggiandola alle validatrici dei bus o della metropolitana.