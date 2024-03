Ticket sanitari, si estende l’esenzione fino a fine anno

Via libera del Consiglio regionale della Lombardia a una mozione, illustrata da Miriam Cominelli (Pd), con cui si chiede alla giunta di assumere iniziative finalizzate ad estendere a tutto l’anno 2024 le agevolazioni per i ticket sanitari, evitando di comminare sanzioni alle categorie come i pensionati e i disoccupati che non compilano in modo corretto la dichiarazione di esenzione. Talvolta infatti si è stati in presenza di richieste di esenzioni compilate in modo non corretto e quindi multate dalle Agenzie di tutela della Salute, ma la cui compilazione errata è stata però frutto di disguidi o fraintendimenti. Regione Lombardia intende pertanto intervenire per sanare questa situazione permettendo a queste persone di non pagare le sanzioni e di mettersi in regola con il solo pagamento del ticket.

«Grazie alla nostra mozione, l’Aula all’unanimità ha votato un atto che impegna la Giunta a risolvere il cortocircuito burocratico delle multe arrivate dalle Ats a pensionati e disoccupati per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche» ha detto la consigliera regionale Cominelli. «In questi giorni le Ats stanno inviando verbali di contestazione a centinaia di pensionati o disoccupati lombardi in difficoltà, che hanno erroneamente utilizzato i codici di esenzione. Nella maggioranza dei casi, i cittadini che non avevano pagato il ticket sono stati indotti in errore dal cambio dei parametri di assegnazione delle agevolazioni economiche».