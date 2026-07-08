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Bordonali: «Basta cittadinanza facile: oggi parte l’iter della riforma»

La deputata bresciana: «La Camera ha approvato la richiesta di urgenza sulla proposta di legge della Lega. Chi delinque non deve diventare italiano»
La deputata della Lega Simona Bordonali
La deputata della Lega Simona Bordonali

«Oggi la Camera ha approvato la richiesta di urgenza sulla proposta di legge della Lega che modifica le norme sull’acquisto e sulla revoca della cittadinanza italiana. Un provvedimento di cui sono firmataria e che avrò l’onore di seguire come relatrice durante l’iter parlamentare in Commissione Affari costituzionali».

Lo annuncia la deputata della Lega Simona Bordonali: «È un risultato importante – sottolinea – perché consente di imprimere un’accelerazione a una riforma che il nostro Paese aspetta da troppo tempo. Basta cittadinanza facile, basta automatismi, basta scorciatoie».

Cos’è previsto oggi

Oggi la normativa consente a chi è nato in Italia da genitori stranieri di ottenere la cittadinanza al compimento della maggiore età, «senza che venga valutata la sua condotta. È un’assurdità che intendiamo cancellare – rimarca Bordonali –. Chi ha commesso reati gravi o rappresenta un pericolo per la sicurezza della Repubblica non può diventare cittadino italiano come se nulla fosse».

«La cittadinanza va meritata»

La deputata bresciana fa riferimento a «episodi di violenza, baby gang, aggressioni e criminalità che hanno coinvolto anche giovani di origine straniera cresciuti nel nostro Paese». Secondo Bordonali, «è evidente che nascere o vivere in Italia non significa automaticamente essere integrati. L’integrazione si dimostra rispettando le leggi, studiando la nostra lingua, condividendo le regole della convivenza civile e contribuendo positivamente alla comunità nazionale. Con questa proposta introduciamo criteri chiari: chi vuole diventare italiano deve dimostrare di meritarselo. Chi delinque perde il diritto di entrare a far parte della nostra comunità nazionale e, nei casi più gravi previsti dalla legge, potrà anche vedersi revocata la cittadinanza acquisita».

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