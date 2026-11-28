Ventisette Governi non bastano per decidere il futuro bilancio dell’Unione europea. Servono anche i voti del Parlamento europeo, e Roberta Metsola lo ha ricordato ai capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles per discutere del bilancio 2028-2034. «Se ritenete difficile trovare un’intesa tra 27 Stati membri, non sottovalutate cosa significhi raggiungere un accordo tra 361 deputati», ha precisato la presidente dell’Assemblea. Il Consiglio europeo si è chiuso senza un accordo, come ha riconosciuto António Costa. Anche un futuro compromesso tra i leader, però, richiederà il sì degli eurodeputati.
«Il Parlamento non è mai stato, né mai sarà,un organo che si limi ta ad approvare passivamente le decisioni altrui», ha aggiunto Metsola. Nella legislatura attuale le maggioranze variano a seconda dei provvedimenti e costruire un’intesa non è scontato. Esiste comunque, ha detto, una maggioranza per un bilancio dedicato alla crescita, alle politiche sociali e al ruolo dell’Unione nel mondo.
Il nuovo anno
Il peso dell’istituzione eletta dai cittadini si è visto già sul bilancio annuale del 2027. Mercoledì 25 il Parlamento europeo lo ha approvato in via definitiva con 406 voti favorevoli, 184 contrari e 69 astensioni, dopo l’accordo negoziato con il Consiglio dell’Ue, l’istituzione che rappresenta i governi nazionali. È l’ultimo bilancio del ciclo 2021-2027: prevede 199,7 miliardi di euro di stanziamenti di impegno, le somme impegnate anche per gli anni successivi, e 211,5 miliardi di pagamenti effettivi. Nel bilancio annuale Parlamento e Consiglio hanno un ruolo paritario: devono concordare il testo e possono negoziare modifiche.
Nel confronto con gli Stati membri, i deputati sono riusciti a ottenere 300 milioni di euro aggiuntivi rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Alla ricerca attraverso Orizzonte Europa vanno 21,5 milioni in più; alle reti energetiche e dei trasporti 22,5 milioni; a Erasmus+ altri 14 milioni e alla protezione civile 13,5. Altri fondi vanno alla mobilità militare e all’ambiente, oltre a 39 milioni per il vicinato meridionale e orientale, 30 per gli aiuti umanitari e altrettanti per migrazione e frontiere.
This is not just a budget. It is Europe's investment plan for the future. In people. In businesses. In schools. In hospitals. In roads. In jobs. In security. As I told leaders at today's #EUCO, @Europarl_EN wants an agreement. As soon as possible. https://t.co/iqNlKeyC9R— Roberta Metsola (@EP_President) November 26, 2026
È il risultato di una trattativa in cui il Parlamento ha contribuito a modificare il bilancio. Eppure il giudizio sulle dimensioni complessive resta critico. Gli impegni del 2027 valgono lo 0,99% del reddito nazionale lordo dell’Ue: una quota considerata troppo bassa per affrontare insieme le crisi, la competizione tecnologica e gli investimenti. Il relatore Nils Ušakovs, dei Socialisti e Democratici, ha ricordato che l’Assemblea è riuscita anche a compensare un miliardo di tagli proposti dal Consiglio, ma ha messo in guardia dal trasformare una soglia inferiore all’1% in un modello per il futuro.
Sui conti pesano anche gli interessi del debito di NextGenerationEU: per il 2027 i costi eccedenti ammontano a 4,9 miliardi e saranno gestiti con un meccanismo pensato per proteggere i programmi europei. Nel bilancio figurano anche 650 milioni per il servizio del debito del prestito a sostegno dell’Ucraina: un altro segno del peso delle crisi sulle finanze comuni.
Il prossimo ciclo
La partita decisiva riguarda il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Definisce massimali e priorità di spesa dell’Unione per sette anni. Ad aprile il Parlamento europeo ha fissato la propria posizione negoziale: risorse pari all’1,27% del reddito nazionale lordo comunitario, con il rimborso del debito contratto per il piano di ripresa post pandemia, stimato in un ulteriore 0,11%, da sostenere fuori dai limiti del nuovo bilancio. L’obiettivo è evitare che il rimborso sottragga fondi ai programmi europei.
La proposta rivista presentata il 21 novembre dal presidente del Consiglio europeo António Costa, secondo i calcoli parlamentari, scenderebbe invece sotto lo 0,97%. Su questa distanza si è acceso il dibattito a Strasburgo. «È una posizione più debole per un’Ue più debole, e il Parlamento europeo non può sostenerla», ha dichiarato Siegfried Muresan, del Partito popolare europeo e correlatore sul bilancio. Parlamento e governi, ha osservato, condividono le priorità, ma non le risorse per realizzarle. E l’accordo tra le capitali, ha avvertito, segnerà l’inizio del negoziato con l’Assemblea, non la sua conclusione.
La correlatrice socialista Carla Tavares ha chiesto di preservare investimenti sociali e risorse per competitività, sicurezza e difesa. Nel dibattito sono emerse convergenze sulla necessità di un bilancio più ampio, ma anche priorità differenti: alcuni deputati insistono sulle capacità militari e sull’autonomia strategica, altri chiedono maggiori garanzie per agricoltura, coesione, giovani, clima e cooperazione internazionale. C’è anche chi teme che la spesa militare sottragga risorse ai cittadini.
Members of the European Parliament debate Europe’s capacity to protect the international order and secure a just and lasting peace for Ukraine with Council and Commission representatives ⬇️ https://t.co/dSWkGjM4MG— European Parliament (@Europarl_EN) November 25, 2026
C’è poi il nodo di come finanziare nuove responsabilità senza aumentare soltanto i contributi dei governi. Il Parlamento propone risorse proprie, compresi prelievi sulle attività digitali e sulle criptovalute, che nelle sue stime potrebbero generare circa 30 miliardi di euro. La popolare Danuše Nerudová ha chiesto misure più concrete nei confronti delle grandi piattaforme, mentre Sandra Gómez López, dei Socialisti e Democratici, ha chiarito che nuove entrate non dovranno servire da alibi per ulteriori tagli.
Intanto il lavoro parlamentare è già entrato nel merito dei programmi del prossimo ciclo. A Strasburgo sono stati approvati i mandati negoziali su Orizzonte Europa, Fondo sociale europeo, infrastrutture strategiche, Fondo per la competitività e strumenti per l’azione esterna. Non sono finanziamenti definitivi, ma posizioni per il confronto sulle singole politiche. Il Parlamento europeo vuole arrivare al tavolo con richieste precise. I voti rivelano anche maggioranze differenti: il mandato su Orizzonte Europa è passato con 458 sì e 190 no, quello sul Fondo per la competitività con 386 favorevoli e 252 contrari. Numeri che danno peso all’avvertimento di Metsola.
Distanza
Il vertice del 26 novembre ha confermato le distanze tra le capitali. La discussione proseguirà. Ma i governi non sono gli unici protagonisti della procedura. Il quadro pluriennale richiede l’unanimità del Consiglio dell’Ue e il consenso del Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A differenza del bilancio annuale, l’Assemblea non può modificare il testo finale: può approvarlo o respingerlo. Per questo cerca di orientarne i contenuti prima della conclusione della trattativa. Ed è proprio qui il senso dell’avvertimento di Metsola: la partita sui prossimi sette anni non si chiuderà con una stretta di mano tra i Ventisette.