A San Felice del Benaco è il giorno del commissariamento

Svolta vicina nel paese senza sindaco. Oggi infatti il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà firmerà il commissariamento del Comune di San Felice: il Ministero dell’Interno si è espresso, decretando l’effettiva ineleggibilità dell’ormai ex sindaca Lorenza Baccolo, eletta solo poche settimane fa nell’ultima tornata elettorale.

Sempre oggi avrà luogo l’incontro (che avrebbe dovuto svolgersi ieri, ma è slittato) tra il gruppo di minoranza Idee in Comune e il segretario comunale per fare chiarezza su una vicenda che poteva probabilmente essere valutata meglio già in fase di pre campagna elettorale. Un incontro che il gruppo dell’ex primo cittadino Simone Zuin aveva chiesto prima che il caso scoppiasse (e quindi prima delle dimissioni di sette consiglieri di maggioranza su otto) proprio per capire come mai non fosse ancora stato convocato il Consiglio comunale d’insediamento della nuova Amministrazione. Sarà comunque utile, l’incontro con il segretario comunale, per capire cosa succederà in paese da qui in avanti. Che è poi esattamente ciò che si chiedono numerosi residenti.

Mentre ancora nulla trapela sul motivo dell’ineleggibilità dell’ex sindaco Baccolo, sono in tanti a chiedersi cosa cambierà con l’arrivo del commissario negli uffici comunali, quali saranno le ripercussioni per la comunità priva di una guida politica. Chi sarà nominato dalla Prefettura amministrerà il Comune fino a nuove elezioni, che si terranno nel primo turno elettorale utile. Eserciterà tutti i poteri degli organi municipali e potrà compiere qualsiasi atto, di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche se difficilmente di portata strategica. C’è anche chi auspica che possa essere convocata un’assemblea pubblica, un momento di confronto e di chiarimento utile per capire cosa sia accaduto, perché non sia stato verificato tutto prima. E soprattutto che cosa accadrà ora.