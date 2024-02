Rinnovo Cdq, al via gli incontri per fare bilancio

In vista delle consultazioni del prossimo 14 aprile che porteranno al rinnovo dei 33 Consigli di quartiere, la sindaca Laura Castelletti e l’assessore alla Partecipazione Valter Muchetti promuovono cinque incontri per illustrare quanto fatto in questi anni dagli organismi di democrazia orizzontale creati dopo l’abolizione delle Circoscrizioni e quanto abbiano fatto da stimolo all’amministrazione comunale.

Gli appuntamenti

Si tratta di appuntamenti per ognuna delle cinque macroaree cittadine: il 22 febbraio alle 18.30 per la zona Nord al nuovo centro civico di Casazza, il 27 sempre alle 18.30 per la Sud nella sala di via Repubblica Argentina 120; il 28 alle 18.30 nella sala civica Lonati in via Chiusure per la Ovest; il 29 alla Casa delle associazioni in via Cimabue per la zona Est e infine l’1 marzo alle 20.30 nella sala del Camino per la zona Centro.

Saranno occasioni per la Loggia per illustrare la proficua collaborazione che negli anni si è venuta a creare con i diversi Cdq. «Saranno una sorta di restituzione ai cittadini di quanto fatto, e per i Cdq un’occasione per chiudere l’esperienza - ha affermato Muchetti - fatta di luci e ombre».

Il bilancio

Affiancato da Cristina Albertini e Milena Bettoni del settore Partecipazione l’assessore ha anche presentato i dati relativi agli ultimi tre anni di lavoro da parte dei tanti volontari che si sono impegnati per i loro quartieri: le 124 sedute di Cdq del 2021 sono passate a 227 nel 2022 e 150 nel 2023; un notevole incremento lo hanno registrato le segnalazioni passate da 778 a 1174, così come gli eventi organizzati anche grazie al bando per la Capitale della Cultura che da 124 nel ’21 sono saliti a 263 nel ‘23; le assemblee di quartiere sono state 12 nel 2021, 22 nel 2022 e 15 nel 2023.

«L’incremento di segnalazioni significa una cosa: i Cdq sono riconosciuti come strumento dal quale passare per far sapere all’amministrazione le cose che non vanno; significano un riconoscimento di credibilità. E francamente - ha continuato Muchetti - preferisco un Consiglio che mi tempesta di avvisi a uno che non si fa mai vivo, anche perché non si parlerebbe più di partecipazione ma di indifferenza».

L’assessore ha anche accennato alla proposta che arriva dalla Lega di reintrodurre le Circoscrizioni: «Non so quanto sia praticabile dal punto di vista giuridico; dal punto di vista politico sono contento che la Lega si sia ricreduta e ammetta l’errore politico fatto dieci anni fa». Nei quartieri i Cdq stanno già organizzando assemblee per illustrare singolarmente ai propri residenti quanto svolto negli anni.