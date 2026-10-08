La riforma elettorale diventa legge: approvata dalla Camera con 227 «sì»

I contrari sono 164, la maggioranza ha tenuto il voto segreto: era il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato

08 ottobre 2026

Legge elettorale, il voto finale alla Camera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti legge elettoraleriforma elettorale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...