L’Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore, e 164 contrari, la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati (dopo che a luglio l’emendamento che le introduceva era stato bocciato dall’Aula di Montecitorio) e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
La riforma elettorale diventa legge: approvata dalla Camera con 227 «sì»
I contrari sono 164, la maggioranza ha tenuto il voto segreto: era il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato
Legge elettorale, il voto finale alla Camera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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