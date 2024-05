Rifiuti e verde, il centrodestra: «Un errore eliminare le green box in città»

Il centrodestra in Loggia conferma il proprio dissenso nei confronti delle politiche attuate dalla Giunta sulla raccolta dei rifiuti. Due sono le iniziative messe in campo dalla minoranza: una petizione popolare per mantenere i green box in città e un ordine del giorno per chiedere la chiusura della terza linea del termovalorizzatore.

«C’è un dissenso diffuso, soprattutto tra chi ha un giardino – sottolinea il leader dell’opposizione Fabio Rolfi –. L’eliminazione dei green box è un misura iniqua e crea differenze: aumenteranno i costi per alcune famiglie e chi mette una pianta in più pagherà di più, con buona pace di tutte le filippiche fatte dalla Giunta sulla città green».

Da lunedì nei mercati ci saranno alcuni stand in cui sarà possibile firmare la petizione, «ma utilizzeremo anche l’aiuto dei consiglieri di quartiere che hanno intenzione di darci una mano», sottolinea Carlo Andreoli di Fratelli d’Italia.

Da sinistra: Posio, Viviani, Fontana, Rolfi, Andreoli, Battagliola, Margaroli

Sulla questione del termovalorizzatore il centrodestra accusa il Consiglio comunale di non aver rispetto gli impegni presi. «L’impianto continua a bruciare una quantità elevata di rifiuti, perché se anche i bresciani differenziano bene A2A li compra fuori città – spiega ancora Rolfi –. È un’operazione legittima, ma è un paradosso della nostra raccolta differenziata». Parole confermate anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia Mattia Margaroli, che precisa poi: «Le bollette aumentano, nonostante l’impegno dei cittadini: cercare i rifiuti per incrementare l’utilizzo del termovalorizzatore e aumentare poi i costi è assurdo».

Per il capogruppo di Forza Italia Paolo Fontana le due proposte rappresentano «l’idea di sostenibilità che ha il centrodestra. Sono due iniziative concrete per una vera tutela dell’ambiente». Il consigliere della Civica Rolfi Giovanni Viviani si augura infine che «la petizione riesca a rompere quel muro di gomma creato dalla Giunta: molte volte siamo propositivi, ma non veniamo mai ascoltati».