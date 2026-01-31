Giornale di Brescia
Remigrazione: in 24 ore superato il quorum per la proposta di legge

L'annuncio all'indomani del caos alla Camera per una conferenza annullata per «motivi di ordine pubblico». Il comitato afferma che la maggioranza dei firmatari ha tra i 18 e i 27 anni
Il Comitato Remigrazione e Riconquista fuori dalla Camera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Oltre 55mila persone in 24 ore hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare del «Comitato Remigrazione e Riconquista», al centro della conferenza stampa in programma ieri alla Camera e poi annullata per «motivi di ordine pubblico».

È stato così superato il quorum di 50mila firme necessario per la presentazione della proposta di legge in Parlamento. Dopo aver depositato il testo in Cassazione il 19 gennaio, ieri il comitato ha avviato la raccolta online delle sottoscrizioni e oggi sui social canta vittoria per «un risultato senza precedenti tra le leggi di iniziativa popolare» e promette che «la mobilitazione continua, nelle piazze e tra la gente».

«Nonostante tentativi di censura e intimidazione nelle sedi istituzionali, la risposta degli italiani è stata chiara e determinata – afferma sui social il comitato fondato da CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani –. La maggioranza dei firmatari ha tra i 18 e i 27 anni: una generazione che non accetta più imposizioni ideologiche».

«Questa vittoria – dichiara Luca Marsella, presidente del Comitato Remigrazione e Riconquista – dimostra che gli italiani non vogliono più subire. È una battaglia di sovranità e giustizia e andremo avanti fino in fondo». 

