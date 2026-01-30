Vannacci, alla Camera è morta la democrazia, Mattarella intervenga

ROMA, 30 GEN - "Oggi a Montecitorio è morta la democrazia". E' il titolo del lungo post di Roberto Vannacci che su Facebook commenta la conferenza stampa del comitato 'Remigrazione e riconquista' cancellata alla Camera. Denunciando la violazione della libertà di espressione, il vicesegretario della Lega chiama in causa il presidente Mattarella: "Mi auguro un deciso intervento del capo dello Stato che è garante e custode della nostra Costituzione", scrive con l'esortazione a "riprogrammare l'incontro". Vannacci posta anche una foto della sala stampa occupata, al centro il deputato leghista Furgiuele molto vicino alle posizioni del generale, che gli esprime la propria solidarietà per "il coraggio e la determinazione". Nel suo messaggio Vannacci spiega: "A un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei deputati e in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato. Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Angelo Bonelli, hanno occupato l'aula causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata di oggi. Quando si lascia decidere a una sola fazione del Parlamento chi può parlare e chi no, la democrazia è morta e la tirannia impera". Sul tema della remigrazione, al centro della proposta di legge che il comitato avrebbe voluto presentare, aggiunge: "E' un tema di discussione, è un problema di attualità, è una necessità di sopravvivenza e parlarne non viola alcuna legge". E ha concluso: "I primi a violare uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale sono stati questi sgangherati parlamentari che, evidentemente, non conoscono l'articolo 21 oppure lo applicano solo a loro uso e consumo secondo una rodata consuetudine della sinistra (puoi parlare solo se la pensi come me)".