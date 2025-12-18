Putin all’attacco dei leader europei: «Maiali approfittatori»

Come dei «maiali» che seguivano la linea di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e sperando di guadagnarci qualcosa. Così Vladimir Putin ha descritto il comportamento dei Paesi europei sull'Ucraina, alzando decisamente i toni contro la Ue, accusata di cercare di mettersi di traverso a un accordo di pace che secondo Mosca è invece voluto da Donald Trump con una «agenda costruttiva». Opposta la valutazione di Volodymyr Zelensky, secondo cui Mosca «si sta preparando per un altro anno di guerra».

Il Cremlino ha fatto sapere che «non è prevista per questa settimana» una visita a Mosca dell'inviato Usa Steve Witkoff, e che aspetta di conoscere dagli americani «i risultati del loro lavoro con gli ucraini e gli europei». Ma dice anche di non farsi illusioni, perché la stessa partecipazione degli europei ai negoziati «non promette bene». Il loro obiettivo, ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, è «convincere l'amministrazione Trump a seguire la strada europea al fine di non fermare la guerra scatenata dall'Occidente contro la Federazione Russa». Ma «se il nemico e i suoi sponsor occidentali – ha avvertito Putin – rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche».

La guerra

Secondo il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, la Russia ha effettivamente aumentato fino a 710.000 il numero di suoi militari da impiegare per continuare le operazioni offensive. «Ulteriori segnali che si stanno preparando per un altro anno di guerra. E questi segnali non solo per noi. È importante che i partner li vedano», ha commentato Zelensky, avvertendo che Mosca punta a «distruggere l'Ucraina e gli ucraini» con «la legittimazione del furto della nostra terra».

Tomorrow, European leaders are meeting in Brussels. It will be a very important meeting. The outcome of this meeting – the result Europe produces – must make Russia feel that its desire to continue the war next year is pointless, because Ukraine will have support. This rests… pic.twitter.com/ke7p6knPbl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2025

Il ministro della Difesa russo Andrei Belouov, in una riunione con Putin, non ha confermato la cifra di 710.000 militari, ma ha detto che nel corso del 2025 altri 410.000 uomini sono stati arruolati a contratto nelle forze armate. E ha convalidato l'opinione di Zelensky sul fatto che la Russia si prepara a continuare, e addirittura ad «aumentare i ritmi dell'offensiva» anche «nel prossimo anno». A meno che, ovviamente, non si arrivi ad un accordo di pace giudicato accettabile da Mosca.

Il Cremlino ha lanciato una messa in guardia anche a Washington, rispondendo a indiscrezioni di Bloomberg secondo le quali gli Usa penserebbero di imporre «un nuovo ciclo di sanzioni contro il settore energetico russo». Una tale mossa, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, non potrebbe che «nuocere al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi». Ma l'obiettivo privilegiato degli attacchi russi rimangono gli europei, come dimostra il paragone con i «porcellini».

Secondo Putin, è l'Occidente che ha provocato la guerra in Ucraina. «Tutti credevano che in un breve periodo di tempo avrebbero distrutto e fatto crollare la Russia», ha osservato il leader del Cremlino. «E i ‘maialini’ europei si sono uniti a questo lavoro della precedente amministrazione americana nella speranza di trarre vantaggio dal crollo del nostro Paese».