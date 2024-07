Nella nuova Giunta di Rudiano tre assessori su quattro sono donne

Tutta Rudiano Alternativa sarà impegnata a lavorare per il bene della comunità. Nel Consiglio comunale d’insediamento che si è svolto giovedì sera a Rudiano il sindaco Andrea Gallina, dopo aver vestito la fascia tricolore e aver giurato sulla costituzione, ha nominato la sua squadra. Un gruppo ampio e omogeneo che sarà composto non solo da quattro assessori, per la maggioranza donne, ma anche da tre consiglieri delegati.

Braccio destro di Gallina sarà Elisa Consolandi, alla quale oltre al ruolo di vicesindaco andranno le deleghe all’Istruzione e alla Cultura. Assessora alla Polizia locale, Commercio e Viabilità e Benessere animale sarà Maria Angela Bertoli. A Linda Locatelli il numero uno di Rudiano ha affidato le deleghe inerenti il sociale. Mattia Ranghetti invece gestirà Urbanistica, Edilizia, Lavori pubblici, Trasporti e Agricoltura.

A questi quattro si aggiungono anche tre consiglieri delegati. Cristiano Rossi curerà Ambiente, Decoro urbano, Energia e Servizi cimiteriali. Ad occuparsi delle Associazioni sociali e delle Politiche sociali, miglior candidato non poteva essere che Claudio Piantoni. Infine la consigliera Roberta Bonetti si dedicherà alle Politiche per la famiglia, Dialogo interreligioso e Disabilità. Il sindaco terrà per sè Bilancio, Tributi, Personale, Servizi informatici, Trasparenza e Servizi demografici. L’unico a rinunciare alle deleghe è stato il consigliere Giuseppe Mazzotti che comunque non farà mancare il proprio impegno.

«Il cammino che ci ha portato fin qui è stato segnato da sfide e sacrifici – dice il sindaco –. La mia storia personale è stata una fonte di forza e determinazione: da quando ho perso i miei genitori a vent’anni, ho imparato quanto sia importante la famiglia, sia quella di sangue sia quella che ci costruiamo con le persone che ci stanno vicino. Per questo, negli ultimi cinque anni, come consigliere indipendente di minoranza, ho avuto l’opportunità di ascoltare e comprendere le reali esigenze dei rudianesi. È da questa esperienza che è nata Rudiano Alternativa, un gruppo che ha creduto fermamente nella necessità di un rinnovamento generazionale nella classe politica».