Nel Pd, tra scettici e entusiasti c’è chi dice: «Conta vincere»

Marco Papetti

Militanti divisi alla Festa provinciale dell’Unità della Valverde a Botticini sul possibile riavvicinamento di Renzi e di Italia Viva

Elly Schlein e Matteo Renzi insieme alla partita del cuore - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Renzi sì o Renzi no? Il riavvicinamento di Italia Viva al «campo largo» dell’opposizione, reso in modo plastico dall’abbraccio tra il suo leader Matteo Renzi e la segretaria del Pd Elly Schlein durante la «Partita del cuore» del 16 luglio scorso, divide i militanti Pd riuniti a Botticino alla Festa provinciale dell’Unità della Valverde. Diffidenti e non Lo spettro delle opinioni è ampio, si va dai rifiuti categorici (diffusi) alle approvazioni entusiastiche (più rare). «Non mi fido», è il commen