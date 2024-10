Mottinelli: «Risultato prevedibile, città sovrarappresentata»

Il primo presidente della Provincia dopo la riforma Delrio analizza il risultato delle elezioni di domenica

2 ' di lettura

Pier Luigi Mottinelli © www.giornaledibrescia.it

È stato il primo presidente della Provincia dopo la riforma Delrio e oggi ha la delega alle Aree montane nella segreteria regionale del Pd, ma è sempre stata una voce indipendente. Pier Luigi Mottinelli analizza il risultato delle Provinciali in maniera molto lucida: «Il risultato era pronosticabile, anche se speravo in un pareggio. Ho sempre pensato, anche in base all'intervista che Moraschini ha fatto al Giornale di Brescia, che il risultato, se la politica si fosse assunta la propria responsa