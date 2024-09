Casasco rieletto presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana

«È una grande soddisfazione e un grande stimolo avere alla quinta elezione il 98% delle preferenze. L’attività fatta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana è stata molto importante dal punto di vista scientifico, politico ma, soprattutto, è radicata sul territorio ed è da lì che passa la credibilità dell’attività dei medici sportivi».

Queste le parole di Maurizio Casasco, deputato bresciano di Forza Italia, a margine dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, tenutasi a Roma, che lo ha confermato con il 98% delle preferenze alla guida della Federazione Medico Sportiva Italiana.

«Desidero congratularmi con il collega Maurizio Casasco per la sua conferma come presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. Il suo impegno per il rafforzamento della Medicina dello Sport in Italia e in Europa è stato riconosciuto dai delegati, che lo hanno premiato con una larga maggioranza», ha scritto in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. «Siamo certi – aggiunge – che continuerà a guidare la Federazione con professionalità, contribuendo al progresso in questo settore cruciale per la salute pubblica. Per noi è un orgoglio e una grande risorsa averlo come collega di partito».