Maggi: «Lega senza identità. Castelletti? Meglio Del Bono, non scappava»

L’ex segretario cittadino contesta il congresso e la linea di Salvini: «Manca una visione politica». Sul centrodestra: «Nel 2023 eravamo convinti di vincere, forse siamo sembrati poco uniti». Le pagelle alla Giunta, le critiche al tram e le priorità per il 2028