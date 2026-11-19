La prima volta a Pontida ci andò con suo padre, a bordo di una Volvo. Pane e salamina, come da tradizione. Michele Maggi aveva la Lega in casa prima ancora di prendere la tessera, a diciott’anni. Classe 1988, ingegnere, consigliere comunale e per oltre quattro anni segretario cittadino del Carroccio, oggi guarda al partito in cui è cresciuto con l’affetto di chi lo considera ancora casa propria. E con la libertà di chi, almeno per il momento, sembra preferire il mestiere di ingegnere a una carriera politica.
Maggi, ad agosto aveva chiesto le dimissioni di Matteo Salvini. Dopo il congresso è ancora della stessa idea?
«Il congresso è stato poco democratico. Convocato in fretta e furia, in meno di quindici giorni, con una settimana scarsa per raccogliere le firme e gli stessi delegati dell’anno precedente: un risultato praticamente già scritto. Perché non prendersi un mese e mezzo in più e far votare tutti i militanti? Era quello che chiedevamo: dare la parola alla base».
Lei intanto ha lasciato la segreteria cittadina. Un normale ricambio o hanno pesato anche le tensioni interne?
«Avevo già deciso di lasciare. In teoria sarei dovuto rimanere fino alle elezioni comunali del 2023, poi mi sono messo a disposizione del partito per altri due anni. Il mandato era in scadenza nel maggio 2025, ma sono arrivate le proroghe. Col senno di poi, viste le battaglie interne che avevo cominciato, un po’ mi è dispiaciuto fare il passaggio del testimone proprio ora. Però, per come sono andate le cose, forse è stato un bene».
Il problema della Lega è Salvini o è il partito che non sa più cosa vuole essere?
«È questo il problema grosso. La leadership conta, certo. Ci può essere un capo che piace di più, che ha maggiore appeal. Ma puoi cambiare tutte le persone che vuoi: se non hai una visione politica chiara, non vai da nessuna parte. Oggi quella visione non c’è. Se chiedi ai militanti quale sia l’obiettivo della Lega, ottieni risposte completamente diverse».
Un esempio?
«L’Ucraina. Un giorno diciamo che bisogna mandare i soldi, quello dopo Salvini annuncia che non ne manderemo più, poi Giorgetti firma per mandare le risorse. Ma di cosa stiamo parlando? Quando c’erano Umberto Bossi e Roberto Maroni eravamo anche al 4%, però ricordo i gazebo in via San Faustino pieni di militanti. Tutti credevano nella Padania, nell’autonomia, nel federalismo. Oggi non c’è più la Padania, non c’è più il federalismo, non c’è più l’autonomia. C’è l’Italia federale».
Che non la convince?
«Il ragionamento potrebbe anche starci, ma bisognava costruirlo diversamente. Noi proponevamo tre Leghe: Zaia al Nord, una rappresentanza per il Centro e Durigon al Sud, con Salvini segretario federale a coordinare. Invece si è mescolato tutto. L’Italia ha differenze geografiche, politiche e storiche che non puoi cancellare così».
E Roberto Vannacci? Lo vorrebbe nella coalizione di centrodestra?
«Vannacci non mi entusiasma particolarmente. Condivido alcune sue posizioni, altre le considero estremiste. Penso, per esempio, alle sue dichiarazioni sul femminicidio, sulle quali non posso essere d’accordo».
Ma alle elezioni lo vorrebbe nella squadra o lo vorrebbe fuori?
«Brutalmente, se non lo porti nella coalizione rischi di perdere. Non possiamo continuare a farci la guerra. Bisognerebbe trovare dei compromessi, da entrambe le parti. Ma ho l’impressione che sia proprio lui a non voler entrare: forse preferisce restare all’opposizione, come fece Giorgia Meloni con Draghi, e provare la scalata. Anche se ultimamente mi sembra che si stia sgonfiando».
Torniamo a Brescia. Il centrodestra ha perso tre elezioni comunali consecutive. Che cosa continua a sbagliare?
«Io non mi sono ancora ripreso dalla sconfitta del 2023. Ero convinto al cento per cento che Fabio Rolfi avrebbe vinto. Abbiamo fatto una campagna elettorale impressionante, eravamo ovunque e abbiamo incontrato e ascoltato tutti. Per sei mesi praticamente non sono andato in ufficio, ho visto pochissimo i miei figli. Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto».
E allora, secondo lei, perché avete perso?
«Forse non siamo riusciti a trasmettere la nostra visione della città. E forse dall’esterno siamo sembrati poco uniti. La candidatura è arrivata tardi, se fossimo partiti prima avremmo potuto dare un’immagine di maggiore compattezza. Non dico che avremmo vinto, ma avrebbe aiutato. Il centrosinistra, qualsiasi cosa succeda, alla fine resta unito. Per noi è diverso».
Più volte ha sostenuto anche che la sindaca Laura Castelletti stia realizzando parte del vostro programma. Perché?
«Sì, diversi punti del nostro programma. Penso agli autobus elettrici, ad alcuni interventi che avevamo previsto per la città. Nel 2023 avevamo passato giornate intere nei quartieri per costruire quel programma. Poi vedi che alcune cose vengono riprese da chi ha vinto».
Per il 2028 serve un candidato di partito o un civico?
«Le liste civiche sono un grande rinforzo, ma un candidato completamente civico rischia di non intercettare l’elettorato dei partiti. Castelletti si presentava come civica, ma aveva alle spalle un percorso politico preciso e lungo, con ruoli istituzionali alle spalle. Un civico puro, secondo me, difficilmente vince».
Avete già cominciato a cercare il candidato?
«Sì, ci stiamo già muovendo. Ci sono diversi nomi sul tavolo, stiamo valutando e ci stiamo confrontando».
Anche tra gli assessori regionali bresciani?
«Sono valutazioni che andranno fatte come coalizione e nelle segreterie. Potrebbe essere anche qualcuno di esterno rispetto ai nomi di cui si parla adesso».
In Consiglio comunale Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civiche si muovono quasi sempre insieme. È una strategia?
«È diventata una consuetudine. Condividiamo interrogazioni, mozioni, iniziative. Anche quando un documento porta la firma di un solo gruppo, spesso viene fatto circolare tra tutti. C’è una buona collaborazione e non avrebbe senso negarlo. Naturalmente discutiamo, a volte anche animatamente, e troviamo dei compromessi».
Ma così cosa distingue politicamente la Lega, ad esempio, da Fratelli d’Italia?
«Abbiamo le nostre battaglie storiche, penso alla sicurezza e all’immigrazione. Ma in questa fase prevale il lavoro di coalizione. L’obiettivo è arrivare al 2028 con un centrodestra unito, capace di presentarsi alla città senza le divisioni che ci hanno penalizzato».
Castelletti governa dopo dieci anni di Emilio Del Bono. Qual è la differenza politica più evidente tra i due?
«Meglio Del Bono, perché non scappava mai davanti ai problemi. Quando in Consiglio emergeva una questione, rimaneva lì, ascoltava e rispondeva, anche con toni politici duri, ma c’era dibattito politico. La risposta poteva piacere oppure no, ma la dava. E riusciva a ricompattare la sua maggioranza sulla base di un ragionamento. Castelletti invece spesso prende e se ne va, soprattutto quando parla l’opposizione».
Sta dicendo che la sindaca fugge dal confronto?
«Dico che quando presentiamo certe interrogazioni, penso anche a quelle di Carlo Andreoli, capita molto spesso che esca dall’aula. E nella sua maggioranza ci sono sempre più spesso consiglieri che, in modo palese, non condividono le scelte della Giunta. Penso ad Andrea Curcio, ma anche a Francesco Catalano e Valentina Gastaldi, alle discussioni sul Daspo urbano. Del Bono riusciva a tenere tutti insieme, oggi quella compattezza non la vedo».
Il Daspo urbano, però, è una misura che chiedevate voi. Le dà fastidio che l’abbia introdotta Castelletti?
«Assolutamente no, ben venga. Significa che finalmente qualcuno ha riconosciuto che le nostre richieste erano legittime. Certo, mi sarebbe piaciuto farlo stando in maggioranza».
Facciamo le pagelle della Giunta. Chi salva?
«Garza, al Bilancio: è un assessorato complicato e tutto sommato se la sta cavando, gli darei un buon 7 e mezzo. Promuovo anche Alessandro Cantoni: è in gamba, collaborativo, con lui si lavora bene. Sufficienza a entrambi, senza esagerare».
La bocciatura più severa?
«Camilla Bianchi: 4. Non c’è una vera politica ambientale, la città è sempre più sporca e politicamente è inesistente. Insufficiente anche Anna Frattini: sulle politiche giovanili e sui servizi educativi non vedo risultati se non quelli degli uffici. Ma su centri estivi e nidi gratis si è intervenuti dopo anni di segnalazioni».
Michela Tiboni, alle prese con la variante generale del Pgt?
«Cinque. Su questo Pgt stanno facendo un disastro. Le riconosco quantomeno un po’ più di impegno rispetto alla Bianchi, ma siamo sotto la sufficienza».
Il vicesindaco Federico Manzoni?
«Secondo me si è seduto molto. Come vicesindaco posso anche dargli la sufficienza, ma sul patrimonio pubblico siamo peggiorati. Da anni chiedo un ufficio dedicato ai bandi europei, regionali e statali, per intercettare finanziamenti. Non è stato fatto».
E Fenaroli, ai Servizi sociali?
«Una sufficienza risicata, ma soprattutto per il lavoro ordinario degli uffici: vorrei vedere qualcosa di più. Penso alla promessa dei 600 alloggi in cinque anni: un assessore ai Servizi sociali dovrebbe pretendere che quell’impegno venga mantenuto».
Muchetti?
«Per la partecipazione gli darei dieci: è dappertutto, alle feste, alle cene di quartiere. Vorrei avere io il suo tempo. Ma sulla sicurezza siamo sotto la sufficienza. Non capisco perché continuino a rinviare l’introduzione del taser per la Polizia locale».
Chiudiamo con Poli, al Commercio.
«Quattro. Basta guardare il centro storico, le serrande abbassate, via San Faustino. Quale intervento concreto è stato fatto per rilanciare il commercio?».
Fin qui molte bocciature. Ma l’opposizione quale risultato concreto è riuscita a ottenere?
«Pochissima roba, veramente pochissima. Ci sono interventi che erano nel nostro programma elettorale e che sono stati realizzati, ma non perché siano state accolte nostre proposte. Anche sugli emendamenti e sulle mozioni abbiamo ottenuto poco o niente».
Non è una dichiarazione di impotenza politica?
«È la realtà: l’opposizione non viene mai ascoltata, viene tutto bocciato a prescindere, senza mai entrare nel merito, non c’è mai stata la volontà di ascoltare e collaborare o mediare in nulla. Questo anche con Del Bono: ricordo che durante la revisione di un regolamento, presentammo 96 emendamenti tecnici, lavorando anche sul testo adottato a Bergamo. Vennero respinti quasi tutti. Oggi succede qualcosa di simile: anche quando le osservazioni sono tecniche, si fatica a farle accogliere».
Sul tram, dopo i ritardi e le vicende dell’appalto relativi alla T2, pensa ancora che sia stata scelta la strada sbagliata?
«Sì. Per me la priorità doveva essere il prolungamento della metropolitana. Il problema di Brescia non è soltanto spostarsi da un quartiere al centro, ma intercettare le migliaia di auto che ogni giorno arrivano dalla Val Trompia, da Rezzato e dalle altre direttrici. Se una persona arriva da Gardone Valtrompia e deve raggiungere Prealpino dopo quaranta minuti di coda, difficilmente lascerà lì l’auto per prendere la metro».
Dove l’avrebbe portata la metro?
«Intanto verso Concesio, arrivando almeno nella zona di San Vigilio. A quel punto cominceresti a rendere competitivo il trasporto pubblico. Come succede a Milano, dove tanti automobilisti lasciano la macchina ai parcheggi di interscambio. E ricordo che la metropolitana di Brescia continua a reggersi anche grazie ai dieci milioni annui di contributo statale, ottenuti attraverso il lavoro parlamentare e ai fondi della Lega: su questo tutto il merito va a Simona Bordonali».
Se il centrodestra vincesse nel 2028, quali sarebbero le prime tre priorità?
«Sicurezza, innanzitutto. Pattugliamenti veri, anche notturni, identificazioni e applicazione del regolamento di Polizia urbana. Non è possibile che ci siano zone del centro dove le persone hanno paura di passare».
È una paura che ha provato anche lei?
«Sì. Un giorno ero in piazza Vittoria con i miei due figli, uno per mano. Mi sono chiesto cosa avrei fatto se qualcuno ci avesse minacciati con un coltello. Mi sono sentito impotente. È stata una sensazione bruttissima. Poi possiamo discutere quanto vogliamo di sicurezza reale o percepita, ma quella sensazione esiste».
La seconda priorità?
«Una vera politica ambientale. Non basta annunciare migliaia di alberi se poi non vengono curati. Bisogna intervenire sulla qualità dell’aria, sul verde, sul rapporto con A2A, sulle energie alternative. Abbiamo edifici e parcheggi comunali dove potremmo installare fotovoltaico. E dovremmo ragionare anche sulla produzione di energia idroelettrica lungo il Mella».
Eppure siete spesso contrari alle pedonalizzazioni. Non è una contraddizione?
«Non sono contrario per principio. Prendiamo via Branze: sono favorevole a una cittadella universitaria, ma bisogna prima risolvere il problema della viabilità, magari con un sottopasso. Non puoi semplicemente chiudere una strada senza prevedere alternative».
Sul nuovo Pgt la Giunta rivendica il consumo di suolo zero.
«Ma se oggi c’è un vivaio e domani ci costruisci diecimila metri quadrati di case, quello è consumo di suolo. Puoi chiamarlo come vuoi, ma non puoi sostenere che sia zero soltanto perché era già previsto dal vecchio piano. Le previsioni si possono anche cancellare. Non voglio bloccare la città, ma prima di autorizzare nuovi capannoni dovremmo verificare quanti immobili industriali vuoti abbiamo già a disposizione».
La terza priorità?
«I servizi sociali e la casa. Abbiamo alloggi comunali inutilizzati che potrebbero essere recuperati. E abbiamo bisogno di strutture per chi vive in strada, magari accompagnate da percorsi di inserimento lavorativo. Serve una politica a 360 gradi».
Un leghista favorevole ad aprire nuovi dormitori?
«Se quelli che abbiamo sono insufficienti, il problema va affrontato. Puoi chiamarli dormitori o strutture di accoglienza, ma non puoi lasciare le persone per strada. Servono anche percorsi che consentano loro di reinserirsi».
Torniamo alla Lega. Aveva diciott’anni quando ha cominciato. Dopo quasi vent’anni, che spazio politico vede per Michele Maggi?
«Continuo a fare l’ingegnere, che mi dà molte più soddisfazioni, anche in termini di tempo. La politica mi ha portato via tanto, anche alla famiglia».
Sta pensando di lasciare il partito?
«No. Rimango nella Lega, a meno che qualcuno non decida diversamente e scelga di cacciarmi. Mio padre era già leghista ai tempi di Bossi, io sono cresciuto così. Se dovessero sbattermi fuori mi dispiacerebbe molto: sono quasi vent’anni della mia vita. Ci ho messo tempo, energie e anche soldi. E la Lega resta casa mia».