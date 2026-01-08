Il Venezuela libera i detenuti stranieri: speranze per Trentini

Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di «un numero importante» di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri.

Un annuncio che ha subito riacceso le speranze in Italia per la sorte di Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas. Ma anche per quella degli altri oltre 25 connazionali reclusi nel Paese sudamericano. Tanto più che sono arrivate già notizie sul rilascio di alcuni cittadini europei: cinque spagnoli, come confermato dal governo di Madrid. E, in serata, il primo italiano. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell’imprenditore settantenne Luigi Gasperin. Sull’eventuale liberazione di altri italiani, sempre secondo quanto si apprende, si attende il completamento delle procedure.

Leggi anche Venezuela, il dopo Maduro è una svolta politica tutta da costruire

La situazione

«Al fine di promuovere la pacifica convivenza, il governo bolivariano e le istituzioni statali hanno deciso di rilasciare un numero significativo di cittadini venezuelani e stranieri, e questo processo è in corso», ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodriguez, fratello della leader ad interim Delcy Rodriguez.

Una mossa che arriva in una fase delicata per il chavismo, tra rigurgiti anti-occidentali e tentativi di trovare un dialogo con gli americani per superare senza traumi la brusca uscita di scena di Nicolas Maduro, mantenendo una continuità nella gestione del Paese.

Le autorità di Caracas, tra dicembre e l'inizio di gennaio, avevano già rilasciato circa 200 persone arrestate durante le proteste per la rielezione di Maduro, ma in questo caso si tratta del primo rilascio di prigionieri politici deciso dal nuovo governo dal blitz americano contro il leader del regime.

I prigionieri spagnoli

Il primo governo europeo a esprimersi dopo l'annuncio di Caracas è stato quello spagnolo: il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha iniziato a confermare, seppur «con molta cautela», che ci sarebbero stati «connazionali liberati dalle autorità venezuelane». Poi a stretto giro è arrivata la nota ufficiale del suo dicastero: «Il governo spagnolo accoglie con favore la liberazione avvenuta oggi a Caracas di cinque spagnoli, uno dei quali con doppia cittadinanza, che si stanno preparando a partire». Secondo la tv pubblica Tve, due di loro erano stati accusati di essere agenti dell’intelligence spagnola e di far parte di una cospirazione per uccidere Maduro organizzata dalla Cia.

Trentini e gli italiani

A Roma i riflettori si sono accesi soprattutto su Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato il 15 novembre 2024 nello Stato di Apure, senza accuse formali, mentre lavorava per la ong Humanity and Inclusion, e poi rinchiuso nel carcere di massima sicurezza El Rodeo nella capitale. In questi oltre 400 giorni di detenzione le autorità italiane a tutti i livelli, governo, diplomazia e intelligence, hanno lavorato sottotraccia per riportarlo a casa, in condizioni di estrema difficoltà, avendo a che fare con un regime che Roma non riconosce come legittimo e che sfrutta la cosiddetta diplomazia degli ostaggi per ottenere contropartite.

Secondo l’ultimo rapporto della ong Foro Penal in Venezuela ci sono 863 prigionieri politici, 86 dei quali sono cittadini stranieri o possiedono doppia cittadinanza. Oltre a Trentini, ci sarebbero altri 27 connazionali (alcuni con doppio passaporto) coinvolti per motivi legati alla politica, all’attività professionale o all’espressione di opinioni considerate scomode al regime. Tra loro, il primo liberato, Luigi Gasperin.

Appena ieri i genitori del cooperante veneto, Amanda ed Ezio Trentini, che stanno seguendo dalla loro casa a Lido di Venezia gli sviluppi di quanto sta avvenendo a Caracas dopo il blitz degli Stati Uniti, avevano fatto sapere di vivere «giorni di angoscia e di speranza».

Flessibilità

In questa partita è stata frequente l'interlocuzione con il governo americano: diverse le telefonate tra il ministro Antonio Tajani ed il collega Marco Rubio, con Washington che ha garantito tutto il suo impegno. Di una possibile svolta su questo dossier si è iniziato a ragionare dopo l'uscita di scena di Maduro. Lo stesso Tajani ha stimato che la nuova presidente Delcy Rodriguez potesse essere «più flessibile rispetto al passato» e compiere anche «un gesto positivo nei confronti dei detenuti di polizia».

E in effetti alcuni segnali da Caracas sono iniziati ad arrivare: l’appello dell’opposizione (con Corina Machado in testa) all’amnistia generale per tutti i detenuti politici è stato condiviso da alcuni pezzi del regime.