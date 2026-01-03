Attacco in Venezuela, Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Paese»

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro «è stato catturato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese». Ad annunciarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con un post sul social Truth. Un funzionario americano citato dal New York Times ha confermato che nell'operazione in Venezuela non ci sono state vittime americane. Lo afferma un funzionario americano citato dal New York Times, senza però pronunciarsi su eventuali vittime venezuelane. (ANSA). DRZ

STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/nHDqtsqRFh — Karoline Leavitt (@PressSec) January 3, 2026

«Gli Stati Uniti hanno portato a termine con successo un attacco su larga scala in Venezuela e l’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi»– ha aggiunto confermando le notizie di stampa emerse fin dai primi momenti –. Seguiranno aggiornamenti». Di una guerra statunitense nei Caraibi ne parlavamo già a settembre.

Tajani

«Noi seguiamo con grande attenzione tutto, soprattutto, ripeto, preoccupandoci delle condizioni dei nostri concittadini – ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani –. Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Alberto Trentini, ma con lui ce ne sono un'altra dozzina, quindi anche quello è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo». E per emergenze o segnalazioni, rende noto la Farnesina, si può contattare il Consolato al numero +584142101699 o l’Unità di Crisi al +390636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

Le reazioni internazionali

Il ministero degli Esteri russo ha immediatamente condannato l'«aggressione armata degli Usa contro il Venezuela. Questo suscita profonda preoccupazione – si legge nel comunicato diffuso su Telegram –. Nella situazione attuale è importante, soprattutto, evitare un'ulteriore escalation e cercare di trovare una soluzione attraverso il dialogo».

Footage from a vantage point over the city, showing multiple explosions across the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/yzymxK6kib — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Per il vicepresidente del Consiglio federale russo Konstantin Kosachev «il Venezuela non ha rappresentato alcuna minaccia per gli Stati Uniti, né militare, né umanitaria, né criminale, né legata alla droga. Pertanto, l'attuale operazione militare, così come le azioni degli ultimi giorni e settimane, non hanno alcuna base sostanziale e violano il diritto internazionale».

«L'aggressione militare degli Stati Uniti contro uno Stato indipendente membro delle Nazioni unite costituisce una grave violazione della pace e della sicurezza regionale e internazionale – la reazione del ministero degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran –, le cui conseguenze si ripercuotono sull'intero sistema internazionale e esporranno ulteriormente il sistema basato sulla Carta delle Nazioni Unite all'erosione e alla distruzione.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

A celebrare invece l’operazione e la cattura di Maduro è il presidente argentino Javier Milei: «La libertà avanza. Via la libertà».