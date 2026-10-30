«Il Papa ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità. La Sala Stampa della Santa Sede conferma che, in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago. Il Santo Padre ha inoltre confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità. Il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici». Così la Sala stampa vaticana.
Il Papa ha votato per le elezioni di Midterm degli Stati Uniti
La Sala Stampa della Santa Sede conferma che «ha inviato la propria scheda, convinto che sia un diritto dovere democratico»
Papa Leone ha votato per il Midterm - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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