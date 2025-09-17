Giunta lombarda, Fontana: «Ipotesi sostituzione, ma niente rimpasto»
Il governatore parla del caso Mazzali-Massari a Teletutto: «Per ora non ho ricevuto richieste ufficiali»
Fontana: "Nessun rimpasto, solo ipotesi sostituzione"
Nessun rimpasto, semmai qualche sostituzione. E soprattutto una Lombardia che deve guardare avanti, tra Olimpiadi e autonomia. È il messaggio che Attilio Fontana ha affidato a «Punti di vista», la trasmissione di Teletutto condotta da Renato Andreolassi, nella quale il presidente della Regione ha fatto il punto a metà legislatura: «Siamo già nella fase discendente», ha osservato, ricordando che la boa di metà mandato è stata superata ad agosto. Rimpasto in Regione, per il Turismo spunta il nome
