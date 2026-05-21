Giornale di Brescia
Abbonati
Politica
Politica

Giorgia Meloni a Brescia: come valuti il suo operato? Di’ la tua

In occasione della visita della premier a Coldiretti, i lettori e le lettrici possono esprimere la loro opinione riguardo alla sua azione dopo 4 anni di Governo
Giorgia Meloni a Palazzo Chigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giorgia Meloni a Palazzo Chigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi è attesa a Brescia per una visita istituzionale e politica nel territorio, ospite di Coldiretti. A quasi quattro anni dall’insediamento del Governo guidato da Fratelli d’Italia, il dibattito sull’operato dell’esecutivo continua a dividere opinione pubblica ed elettorato.

C’è chi sottolinea la stabilità garantita in questi anni, chi chiede un cambio di passo su alcuni temi e chi, pur non avendo sostenuto la maggioranza, ammette aspettative peggiori. Restano però anche posizioni fortemente critiche nei confronti delle scelte del Governo. Per questo abbiamo deciso di chiedere ai lettori una valutazione sull’azione dell’esecutivo guidato da Meloni: qui puoi dire la tua.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
di' la tuaGiorgia Meloni
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...