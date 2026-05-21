Giorgia Meloni a Brescia: come valuti il suo operato? Di’ la tua

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi è attesa a Brescia per una visita istituzionale e politica nel territorio, ospite di Coldiretti. A quasi quattro anni dall’insediamento del Governo guidato da Fratelli d’Italia, il dibattito sull’operato dell’esecutivo continua a dividere opinione pubblica ed elettorato.

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C’è chi sottolinea la stabilità garantita in questi anni, chi chiede un cambio di passo su alcuni temi e chi, pur non avendo sostenuto la maggioranza, ammette aspettative peggiori. Restano però anche posizioni fortemente critiche nei confronti delle scelte del Governo. Per questo abbiamo deciso di chiedere ai lettori una valutazione sull’azione dell’esecutivo guidato da Meloni: qui puoi dire la tua.