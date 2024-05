Ex Tintoretto, Rolfi all’attacco: «L’epilogo dimostra il fallimento della Giunta»

Se da una parte c’è l’Amministrazione comunale di Brescia soddisfatta, dall’altra c’è un’opposizione che è pronta a far sentire la sua voce a proposito di un tema scottate come quello della Tintoretto. «C’è poco da festeggiare perché questo è un vero e proprio fallimento: perdere 200 appartamenti e oltre 30 milioni di euro destinati alla città è un totale insuccesso».

Le parole del leader del centrodestra Fabio Rolfi sono chiare e testimoniano il malcontento della minoranza in Loggia. Minoranza che oggi, alle 16.30, si ritroverà nell’area della Tintoretto per approfondire la tematica. Le visioni sono logicamente differenti. La sindaca si tiene stretti i 25 milioni da investire a Sanpolino e il centrodestra punta nuovamente il dito contro la Giunta insediatasi da circa un anno.

Sulla questione Fabio Rolfi si era espresso in maniera negativa già a dicembre, quando era arrivata la preoccupante notizia di «giudizi tecnico-giuridici non convergenti» tra il Comune di Brescia e la società Redo. «È un fallimento del centrosinistra che nel 2012, quando era all’opposizione, si espresse in maniera contraria rispetto all’abbattimento della torre – commentò – : poi cambiò improvvisamente idea e adesso abbiamo un buco. La responsabilità devono mettersela in carico tutta loro». L’ex assessore regionale criticò poi le affermazioni fatte in campagna elettorale da Castelletti, un punto sul quale tornerà certamente in questi giorni.

«Si parlava di ottenere almeno 600 alloggi a edilizia convenzionata in più di rispetto a quelli già esistenti – precisò a dicembre –: in un colpo solo ne perdiamo 270 (adesso sono 200 perché i nuovi edifici a Sanpolino ne garantiscono 69, ndr) e rimaniamo al palo su una delle opere di rigenerazione urbanistica più importanti per Brescia. Di questo la città si deve rendere assolutamente conto».