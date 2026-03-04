Elezioni a Rovato, annunciati i primi due candidati sindaco

Primi due candidati sindaci per le elezioni comunali di Rovato. L'attuale capogruppo dem Alessandro Botticini è il front runner del Partito democratico e di esponenti civici, tra campo largo di centrosinistra, associazionismo e alcuni volti della fu Rovato Civica, la lista del «Trenino» che ha amministrato la capitale della Franciacorta tra il 2003 e il 2013.

Alessandro Botticini

Ieri sera, martedì, l'assemblea dei sostenitori dem, riunita nella storica sede di piazza Palestro, ha «chiesto ad Alessandro una disponibilità e lui ha accettato. Un grande ringraziamento ad Alessandro per l'impegno che siamo sicuri garantirà, come sta facendo egregiamente come consigliere comunale» spiegano gli stessi dem.

Classe 1962, ex impiegato ora in pensione, Botticini è molto conosciuto per i trascorsi agonistici nel rugby rovatese e successivamente per il volontariato nella stessa società di palla ovale. Negli anni passati è stato anche presidente del civico corpo bandistico Luigi Pezzana e consigliere della Fondazione Ricchino. Da fine 2024 Botticini è seduto tra i banchi dell'opposizione in Consiglio comunale, lo stesso ruolo ricoperto anche da Stefano Fogliata e Matteo Buizza. I due under 40 sono tra gli animatori di Rovato Vivibile, gruppo di cittadini che da diversi mesi organizza incontri pubblici sui temi caldi della cittadina.

Secondo nome

Gabriella «Gabri» Marini

Sempre ieri sera, martedì, ma al Foro Boario di piazza Garibaldi, un centinaio abbondante di persone ha partecipato all'ultima serata in ordine di tempo. Qui è stata ufficializzata la candidatura a sindaca della 62enne psicologa Gabriella «Gabri» Marini, altra figura molto nota dell'associazionismo rovatese.