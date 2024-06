Cosa pensano i politici bresciani del nuovo piano sociosanitario regionale

Per Cominelli (Partito democratico) è «un’occasione persa», per Carzeri (Forza Italia) e Invernici (Fratelli d’Italia) «un documento strategico»

La sede di Regione Lombardia a Milano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Per i consiglieri regionali Claudia Carzeri (Forza Italia) e Diego Invernici (Fratelli d’Italia) il piano sociosanitario approvato dopo «un vasto e serrato confronto - precisa lui - con gli operatori del settore e il tessuto associativo del terzo settore» è un documento strategico di grande valore. Per un’altra bresciana presente in Consiglio, Miriam Cominelli del Pd, è invece «un’occasione persa». E per Massimo Vizzardi di Azione è carente in quanto a «valorizzazione del personale sanitario e p