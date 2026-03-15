Corte Franca, Orlotti si ricandida per un Municipio più accessibile

Diego Orlotti, avvocato di Timoline di Corte Franca, si candida a sindaco del Comune franciacortino. Ha esperienze di politica amministrativa visti i suoi trascorsi, nel 2006, con la lista «Danesi e quindi»; da lì è stato prima consigliere di minoranza con la Giunta Fogazzi, poi vicesindaco e assessore con la Giunta Ferrari e poi di nuovo in forza alla minoranza con l’Amministrazione Becchetti.

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Orlotti ha già corso per la carica di sindaco nelle ultime elezioni con la lista «Diego Orlotti sindaco». Diversamente dalla precedente tornata, questa volta il suo gruppo riunisce i quattro partiti locali di destra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Lombardia Ideale, presentatisi allora divisi, ed una parte di civica. «Abbiamo incontrato più volte i cittadini, con riunioni pubbliche, e da loro abbiamo raccolto esigenze e problematiche -spiega Orlotti -. Il punto più importante è la possibilità di tornare a una “normalità” della vita comunale, fatta di ordine pubblico con manutenzioni ordinarie visibili e di contatto diretto con gli amministratori, oggi appannaggio solo di pochi eletti».

Priorità

Diego Orlotti è candidato sindaco a Corte Franca © www.giornaledibrescia.it

Orlotti poi specifica che c’è «una forte necessità di decoro generale per quanto riguarda strade, arredo urbano, verde pubblico, cimiteri, parchi pubblici, lasciati più volte in uno stato di semiabbandono» e di interloquire con i rappresentanti istituzionali. «Oggi il comune sembra un “bunker” inaccessibile - continua Orlotti- si può accedere solo con appuntamento e non si incontrano mai i diretti interessati ma si viene rimbalzati dai funzionari di turno. I cittadini soffrono molto questa distanza».

La lista sta per essere completata. Sarà composta per metà da esperti ed amministratori già in essere o passati e per metà da giovani e da “neofiti” che vogliono approcciare la vita politica amministrativa.

Presenza civica

Parallelamente alla nuova lista, nei giorni scorsi, si è costituito il gruppo «Progetto Civico Corte Franca» che si definisce un «Libero circolo politico culturale», apartitico e apolitico che si occuperà di aspetti culturali e sociali con l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica, il confronto libero dalle logiche di partito e una politica intesa come servizio alla comunità, affiancata da un lavoro culturale di approfondimento, formazione e dialogo.

Il «Progetto» si propone come presenza civica e culturale stabile nella vita del comune, aperta a tutte le persone che desiderano contribuire in modo responsabile e costruttivo al futuro di Corte Franca.