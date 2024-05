Consigli di quartiere, tre conferme e 28 volti nuovi alla presidenza

Il mosaico delle presidenze dei nuovi Consigli di quartiere cittadini si completa con tre conferme e molte novità. E i quartieri rimasti «in sospeso», Caionvico e Sanpolino, hanno trovato tutti i candidati necessari per poter procedere con le elezioni: come confermato anche in Consiglio comunale, la chiamata alle urne è prevista a giugno.

Il mosaico

Nel corso dei Consigli che si sono svolti a cominciare da lunedì 20 fino a giovedì 23 - cui ha partecipato sempre l’assessore alla Partecipazione, Valter Muchetti -, che hanno interessato soprattutto la zona Est e Centro della città, Maurizio Frassi del Cdq San Polo Parco è stato rieletto presidente, affiancato da Roberta Patitucci come vice; alla guida del Cdq Centro Storico Nord resta Tina Venturelli che avrà in Matteo Rossi il suo braccio destro; e, come nella scorsa consiliatura, Gigi Plebani alla presidenza e Massimo Tavelli alla vicepresidenza, compongono il ticket alla guida del Cdq Bettole-Buffalora.

Venendo alle novità, per il quartiere Brescia Antica Giuseppe Tognazzi assume il ruolo che fino ad aprile era stato di Rossella Cordua e come vice ci sarà Mario Billi. Volti nuovi anche alla guida del Cdq Porta Venezia con Samuele Mondini presidente e Marta Maldini vice. Paolo Campi e Stefano Capretti guideranno il Cdq Porta Milano; Francesca Castagnari e Luca Cervi quello di Crocifissa di Rosa; Alberto Di Martino e Elena Parissenti sono stati eletti a Fiumicello; Chiara Prestini e Claudia Martelli a Sant’Eufemia, mentre a San Polo Cimabue Andrea Coletto sarà presidente avendo un vice d’esperienza come Alessandra Spreafico (che aveva svolto lo stesso incarico a Lamarmora).

Caionvico e Sanpolino

Le donne elette presidente sono complessivamente, tra i 31 i Cdq insediati ad oggi, sedici. Giovedì sera infine si sono tenute anche le assemblee dei due quartieri che per problemi di regolarità di firme a sostegno delle candidature non avevano potuto votare lo scorso 14 aprile e che pertanto lo faranno il 23 giugno. Tra i candidati si rimettono in gioco i due rispettivi presidenti, Paolo Ferrari per Sanpolino e Alessandro Sassi per Caionvico.