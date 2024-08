Centri per l’impiego provinciali, 12 milioni e 9 sedi migliorate

Dodici milioni di euro per nove interventi. Oltre a strade e scuole - in due campi in cui si investe di più - il Broletto conferma l’attenzione anche per il mondo del lavoro, aiutato con risorse importanti, arrivate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e finite nei centri per l’impiego sparsi in provincia.

«La nostra è una realtà che si impegna - sottolinea la consigliera con delega al Pnrr Suela Plaka -. Lo testimonia il fatto che siamo riusciti a utilizzare tutti i fondi che abbiamo ricevuto. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un aiuto a tutto il territorio, permette di creare un futuro sostenibile e migliora i servizi».

Molti contributi europei sono serviti per finanziare interventi legati ai centri per l’impiego.

A Sarezzo una prima parte dei lavori è finita nel novembre del 2023 (74mila euro) e un’altra tranche (275mila euro) dovrebbe terminare entro settembre 2024: in questo caso il centro è stato adeguato dal punto di vista funzionale. La stessa tipologia di intervento ha interessato anche il centro per l’impiego di Iseo: qui sono stati utilizzati 201mila euro per un cantiere che ha chiuso nel dicembre del 2023.

Leggi anche Provincia verso il voto, per il nuovo Broletto due liste in corsa

A Darfo è in costruzione un nuovo centro (sede distaccata del centro per l’impiego di Breno) e i lavori dovrebbero terminare nel 2025. Il progetto si sviluppa su tre piani, con l’utilizzo della struttura xlam per l’isolamento termico e acustico della struttura.

Una nuova sede sorgerà anche Salò: 2 milioni di euro per un edificio su due piani con una superficie stimata di 350/400 metri quadrati. A Leno il centro per l’impiego verrà sottoposto a un adeguamento funzionale (430mila euro), stesso trattamento che interesserà il centro di Palazzolo (300mila euro) e quello di Edolo (300mila euro).

A Desenzano sono arrivati 500mila euro per la realizzazione di una nuova struttura e a Brescia sono stati investiti 5 milioni e 500mila euro per il recupero di Villa Paradiso.