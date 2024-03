Anche a Brescia migliaia di senegalesi al voto per eleggere il nuovo presidente

Anche i senegalesi residenti a Brescia e aventi diritto al voto hanno aderito in massa alle votazioni per il primo turno delle elezioni presidenziali nel Paese africano. In centinaia si sono presentati nei due seggi allestiti all’Eseb di via Garzetta in città, la Scuola edile bresciana, dove per tutto il pomeriggio di domenica uomini e donne si sono messi in coda per eleggere il loro quinto presidente da quando, era il 1960, il paese dell’Africa occidentale ha conquistato l’indipendenza dalla Francia.

Tra Brescia e provincia i senegalesi iscritti nelle liste elettorali sono 3.348 su circa settemila residenti. Un’elezione, la dodicesima, particolarmente sentita dopo il «golpe istituzionale» dell’attuale presidente Macky Sall, al potere dal 2012 e non più candidabile, che è riuscito ad annullare il voto inizialmente previsto per il 25 febbraio.

L'annullamento a sorpresa e all'ultimo momento delle elezioni presidenziali ha scatenato violente proteste nel Paese, con un bilancio di quattro morti, centinaia di feriti e di arresti. Inizialmente lo scrutinio era stato rinviato di 10 mesi con un voto dell'Assemblea nazionale, creando una situazione che ha allarmato molto l’opinione pubblica di uno dei paesi democratici più stabili del Continente africano, ma anche la comunità internazionale, rimasta col fiato sospeso per diverse settimane. Poi il colpo di scena su decisione del Consiglio costituzionale che ha fissato la data al 24 marzo.

Sono 17 i candidati, di cui due favoriti: l'ex primo ministro Amadou Ba, candidato della coalizione del presidente uscente, e Bassirou Diomaye Faye, uno dei principali contendenti. Tra i 17 aspiranti presidenti c'è anche una donna, l'imprenditrice Anta Babacar Ngom, amministratore delegato di Sedima e Kfc Senegal.

I risultati provvisori della votazione, terminata alle 18 ora italiana, potrebbero arrivare durante la notte, mentre i primi risultati ufficiali sono attesi nel corso della prossima settimana.