Perché le elezioni rinviate e la crisi in Senegal interessano anche Brescia

Anna Della Moretta, Stefano Martinelli, Romina Gobbo

Sono migliaia i senegalesi residenti in provincia con legami nel Paese d’origine. E qui l’azienda Germani ha un polo logistico da poco inaugurato

7 ' di lettura

Elezioni in Senegal - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Il rinvio delle elezioni presidenziali ha fatto precipitare il Senegal in una grave crisi politica e sociale che vede come osservatori speciali le migliaia di senegalesi residenti in provincia di Brescia. Circa settemila quelli che ancora hanno solo la cittadinanza del Paese africano. Ben oltre diecimila quelli che hanno la cittadinanza italiana. La Corte Costituzionale ha dichiarato nulla – perché contraria alla Costituzione – la legge che rinviava le elezioni presidenziali al 15 dicembre 2024.