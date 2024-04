A Tremosine Frigerio scommette su viabilità, casa e servizi ai cittadini

Francesca Frigerio, negli ultimi anni presidente della locale Pro loco di Tremosine, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Guiderà la lista «Insieme per Tremosine sul Garda», che riporta nel logo i simboli di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La candidata è stata presentata venerdì sera al Village Hotel Lucia dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Diego Zarneri. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Barbara Mazzali e in video collegamento l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza.

Così la candidata: «Abbiamo assistito a un crescente disagio nella cittadinanza dovuto a un approccio di chiusura da parte dell’Amministrazione comunale uscente, restia al dialogo anche con i portatori d’interesse locali. Il nostro primo obiettivo sarà quindi ridare valore alla comunità nella sua interezza».

Tra le priorità Frigerio mette al primo posto la viabilità. E non può che essere così, viste le grandi difficoltà dovute alle prolungate chiusure della Sp 38 Strada della Forra. Ma c’è dell’altro: «Casa e servizi ai cittadini – aggiunge Frigerio – sono altre priorità su cui c’è molto da fare, perché le risposte sono state insufficienti. Un occhio di riguardo anche alle attività produttive e al turismo, motori della nostra economia locale. Il mio modus operandi sarà ascoltare, fare sintesi e fare».

Nata a Desenzano nel 1977, con alle spalle studi da perito industriale in elettronica-telecomunicazioni, Francesca Frigerio ha avuto le prime esperienze professionali in uno studio commercialista locale e poi in un’azienda privata. Nel 2003 ha esordito come imprenditrice a Rezzato, con i brand Fantasia/Hobbydecorazioni.com. Nel 2017 aderisce all’organizzazione umanitaria internazionale Steadfast, iniziando un percorso come attivista per la tutela dei diritti umani, occupandosi di noti casi etici. Commerciante a Tremosine, è stata per diversi anni presidente della Pro loco. Si è dimessa dall’incarico nei mesi scorsi, in vista della candidatura.