Se il clima diventa un'opinione

Quando si parla di temperature medie e si stilano classifiche dei mesi più caldi o più freddi, basate su dati oggettivi, può accadere di tutto, anche che le sensazioni e i ricordi vengano considerati più importanti di un calcolo matematico. Ebbene sì, è accaduto anche stavolta: due settimane fa abbiamo analizzato l’andamento termico del mese di maggio, proponendo numeri incontestabili, che tuttavia sono stati messi in discussione, sulla base... dei riscaldamenti accesi e dei piumoni.

Nessuno mette in dubbio il fatto che a molti possa essere sembrato un mese fresco, ma i dati parlano chiaro e ci dimostrano quanto siano ingannevoli i nostri ricordi. “Mai visto un maggio così freddo”, hanno scritto in tanti, e così abbiamo provato a consultare la temperatura media di tutti, ma proprio tutti, i mesi di maggio vissuti dai bresciani dal 1949 al 2024, grazie ai dati forniti gentilmente da Nicola Gelfi, responsabile dell’osservatorio dell’istituto Pastori. Risultato? Quello del 2024 è stato il trentaquattresimo mese di maggio più freddo della serie storica. Niente di speciale. Ecco la classifica completa, dal più freddo al più caldo.

1984 +14,04°C 1991 +14,92°C 2019 +15,15°C 1957 +15,21°C 1978 +15,52°C 1954 +16,04°C 1980 +16,05°C 1987 +16,06°C 1951 +16,17°C 1970 +16,20°C 2013 +16,30°C 1962 +16,34°C 1959 +16,63°C 1955 +16,63°C 1961 +16,63°C 2016 +16,84°C 1949 +16,86°C 2021 +16,99°C 1977 +17,03°C 1972 +17,04°C 1981 +17,12°C 1968 +17,16°C 1983 +17,18°C 1965 +17,22°C 1952 +17,23°C 1974 +17,28°C 2004 +17,35°C 1985 +17,42°C 2014 +17,55°C 1956 +17,61°C 1971 +17,70°C 1979 +17,72°C 1995 +17,74°C 2024 +17,79°C 1963 +17,88°C 1960 +18,09°C 2023 +18,13°C 1975 +18,21°C 1953 +18,27°C 2012 +18,36°C 2010 +18,38°C 1982 +18,40°C 1950 +18,41°C 1988 +18,45°C 1976 +18,51°C 2002 +18,59°C 2017 +18,67°C 1989 +18,80°C 1996 +18,87°C 1966 +18,89°C 1967 +18,93°C 1994 +18,95°C 1973 +18,97°C 2008 +18,98°C 1998 +18,99°C 2020 +19,02°C 2006 +19,23°C 2018 +19,24°C 2015 +19,28°C 1958 +19,45°C 1964 +19,52°C 1969 +19,55°C 2005 +19,57°C 1990 +19,61°C 1993 +19,66°C 1992 +19,73°C 2011 +19,85°C 1997 +19,93°C 1999 +20,35°C 2001 +20,54°C 2022 +20,57°C 2007 +20,61°C 1986 +20,69°C 2009 +20,80°C 2000 +20,90°C 2003 +21,25°C

Balza all’occhio il fatto che negli ultimi due decenni ci siano stati ben sei mesi di maggio più freddi di quello da poco concluso. In particolare, nel 2019 la nostra città fu protagonista del terzo mese di maggio più freddo dell’intera serie storica: è passato solo un lustro, eppure molti affermano con sorprendente sicumera che il maggio di quest’anno è stato il più freddo di tutti (salvo poi scoprire, come abbiamo appena visto, che si è collocato solo al trentaquattresimo posto).

L’ultima spiaggia, per chi vuole negare l’evidenza, è mettere in dubbio l’attendibilità di questi dati, ma si tratta di un tentativo vano: stiamo parlando di rilevazioni ufficiali della stazione meteorologica installata presso l’istituto Pastori, in viale Bornata. Se preferite i dati di Ghedi, la posizione in classifica è ancor più eloquente: quarantasettesimo posto tra i mesi di maggio più freddi dell’intera serie storica. Nessuna “manipolazione”, nessun errore. La matematica, per fortuna, non è un’opinione.

IL METEOQUIZ

Ecco la risposta al quesito di una settimana fa: le notti serene, nella maggior parte dei casi, sono più fredde di quelle nuvolose, perché la coltre di nubi fa da “schermo”, rendendo più lenta la dispersione del calore accumulato durante il giorno. A proposito di temperature, avete mai sentito parlare di notti tropicali? Si tratta di una definizione prevista dal dizionario meteorologico, da usare solo in casi ben precisi.