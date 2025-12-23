L'incredibile record di caldo di due anni fa a dicembre

Due anni fa la nostra provincia fu protagonista di un’incredibile impennata termica fuori stagione. Fino a quel momento il record storico, relativo all’ultimo mese dell’anno, era di +18,0°C e risaliva al 19 dicembre 1989, ma nell’arco di quarantotto ore fu battuto ben due volte: nel pomeriggio del 22 dicembre 2023 l’osservatorio dell’istituto Pastori rilevò una massima di +19,4°C e il giorno seguente raggiunse addirittura i +20,2°C.

Ecco le temperature misurate in altre zone della provincia: Gavardo +20,7°C, Prevalle +20,4°C, Villanuova sul Clisi +20,1°C, Paderno Franciacorta +20,0°C, Sabbio Chiese +19,7°C. Nuovo primato anche a Ghedi, dove la massima raggiunse i +19,7°C. Qualcuno tentò goffamente di sminuire l’accaduto, ma i numeri spazzarono via ogni dubbio ed entrarono nel libro dei record: in tutta la serie storica bresciana, iniziata nel secondo dopoguerra, non era mai accaduto nulla di simile.

Le previsioni

Oggi rimarremo ben lontani dai 20 gradi, ma finora il mese di dicembre si è fatto notare per le temperature nettamente superiori alla media e senza ombra di dubbio entrerà negli archivi come uno dei più caldi della nostra storia. Un posto nella “top five” è pressoché certo.

Per quanto riguarda le previsioni, pare confermato un rapido peggioramento nella giornata di domani, con piogge in pianura e nevicate fin verso i 900-1.000 metri di quota. A Natale dovrebbe andare meglio, e per quanto riguarda le temperature non c’è motivo di allarmarsi: nessuna ondata di gelo in arrivo. Arriverà solo e semplicemente un po’ di freddo, senza eccessi. Sarà un primo, faticoso tentativo di ritrovare qualche spiraglio di normalità in un dicembre finora irriconoscibile.

Il meteoquiz

Ed ora, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: secondo i dati della stazione meteorologica di Mompiano, rilevati dal 2001 al 2025, il mese più nevoso dell’anno è dicembre, seguito, nell’ordine, da febbraio, gennaio, marzo e novembre. A proposito di memoria storica, molti di voi ricorderanno il bianco Natale del 2000: venticinque anni fa la nostra città si tinse di bianco. L’accumulo si avvicinò ai 15 centimetri, ma qualcuno ricorda quanto durò quella suggestiva nevicata?