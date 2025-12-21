Giornale di Brescia
Non sarà un bianco Natale, ma il freddo sta arrivando: le previsioni

Riccardo Paroni
La Vigilia sarà instabile: potrebbe arrivare una perturbazione con piogge in pianura e neve sulle montagne, ma il condizionale è d’obbligo
Arriva il freddo
Il record era nell’aria, ora è ufficiale: secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, la seconda decade di dicembre ha conquistato il primo posto nella classifica delle più calde di tutta la serie storica, iniziata nel 1951. In settantacinque anni di rilevazioni, il periodo compreso fra l’11 e il 20 dicembre non era mai stato così mite. È l’inevitabile conseguenza di una fase in cui le temperature hanno superato abbondantemente la media, con minime degne del mese di ottobre e massime dal sapore tutt’altro che invernale.

Le previsioni

In città non sarà un bianco Natale (l’ultimo risale a venticinque anni fa). Le previsioni per lunedì e martedì annunciano molte nubi e temperature relativamente miti, mentre la tendenza per la vigilia, al momento, è incerta: potrebbe arrivare una perturbazione, con piogge in pianura e nevicate sui monti, ma il condizionale è d’obbligo.

Se la tendenza sarà confermata, giovedì assisteremo a un parziale miglioramento, accompagnato da un calo termico. Le temperature, tra Natale e Santo Stefano, perderanno qualche grado, e così faremo un primo, piccolo passo verso la normalità in un mese di dicembre che si candida ad entrare nella Top 5 dei più caldi della nostra storia.

Argomenti
meteoprevisioni meteoNatale 2025
