Ponte del Primo maggio, in arrivo un weekend di sole

Dopo un aprile eccezionalmente caldo, è arrivato il momento di voltare pagina, almeno sulla carta: oggi inizia quello che, secondo le statistiche, è uno dei mesi più piovosi dell’anno. Se prendiamo in considerazione la serie storica dell’istituto Pastori, e in particolare il periodo compreso fra il 1961 e il 1990, scopriamo che maggio si colloca addirittura al primo posto nella classifica dei mesi più ricchi di piogge.