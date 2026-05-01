Ponte del Primo maggio, in arrivo un weekend di sole

Dopo un aprile eccezionalmente caldo, è arrivato il momento di voltare pagina, almeno sulla carta: oggi inizia quello che, secondo le statistiche, è uno dei mesi più piovosi dell’anno. Se prendiamo in considerazione la serie storica dell’istituto Pastori, e in particolare il periodo compreso fra il 1961 e il 1990, scopriamo che maggio si colloca addirittura al primo posto nella classifica dei mesi più ricchi di piogge.
Niente paura: per il momento l’alta pressione sarà protagonista e ci regalerà un fine settimana stabile. Le previsioni parlano chiaro e annunciano cieli sereni o poco nuvolosi in tutta la provincia, con temperature in graduale rialzo, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi, che in pianura, sabato e domenica, potranno superare i 24-25°C.