Previsioni meteo: caldo anomalo anche nel fine settimana

Dopo i record, clamorosi, stabiliti nei giorni scorsi , il caldo anomalo si è attenuato, grazie ai primi segni di cedimento dell’imponente cupola anticiclonica che in molte zone d’Europa ha portato picchi senza precedenti (per quanto riguarda il mese di maggio).

Questa parziale attenuazione, favorita anche dai temporali di ieri, non può essere considerata una svolta vera e propria, e le previsioni per il fine settimana lo confermano: sabato e domenica vivremo due giornate dal sapore pienamente estivo, con temperature massime superiori ai 31-32°C.