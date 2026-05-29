Previsioni meteo: caldo anomalo anche nel fine settimana

Dopo i record, clamorosi, stabiliti nei giorni scorsi, il caldo anomalo si è attenuato, grazie ai primi segni di cedimento dell’imponente cupola anticiclonica che in molte zone d’Europa ha portato picchi senza precedenti (per quanto riguarda il mese di maggio).
Questa parziale attenuazione, favorita anche dai temporali di ieri, non può essere considerata una svolta vera e propria, e le previsioni per il fine settimana lo confermano: sabato e domenica vivremo due giornate dal sapore pienamente estivo, con temperature massime superiori ai 31-32°C.
Non avremo alcuna possibilità di battere i record stabiliti mercoledì pomeriggio, ma minime e massime saranno nettamente superiori alla media del periodo.
Domenica, nella seconda parte della giornata, potrebbe arrivare un po’ di instabilità atmosferica, ma per maggiori dettagli sarà necessario consultare i bollettini aggiornati.
Spiragli di normalità all’orizzonte
Per scorgere qualche spiraglio di normalità dobbiamo affidarci alle previsioni a medio-lungo termine, con tutte le incognite del caso: se la tendenza sarà confermata, nel corso della prossima settimana una massa d’aria relativamente fresca raggiungerà il Nord Italia, favorendo un calo termico che ci consentirà di rilevare temperature più consone al periodo.
Non mancheranno gli episodi instabili, ma si tratta solo di una tendenza che, per il momento, non ci permette di avere un quadro preciso.