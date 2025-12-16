Giornale di Brescia
Finora è un dicembre molto mite

Riccardo Paroni
Secondo i dati di Ghedi, la prima metà del mese ha conquistato il sesto posto nella classifica delle più calde di tutta la serie storica, iniziata nel lontano 1951
Nei prossimi giorni le temperature saranno sopra la media
Come sempre, quando si parla di meteo e clima, bisogna compiere lo sforzo di accantonare ricordi, sensazioni e tutto ciò che rientra nella sfera della soggettività. È un dicembre normale? Freddo? Caldo? Se prendiamo in considerazione i primi quindici giorni del mese, emerge uno scenario molto chiaro: secondo i dati di Ghedi, la prima metà del mese ha conquistato il sesto posto nella classifica delle più calde di tutta la serie storica, iniziata nel lontano 1951. E pensare che le anomalie termiche, nella Bassa bresciana, sono state parzialmente attenuate dall’inversione termica, che in più occasioni ha permesso alle minime di scendere sottozero.

Oggi è previsto un graduale peggioramento

Proprio l’inversione termica, ieri mattina, ha permesso all’osservatorio dell’istituto Pastori di rilevare una temperatura di -1,2°C. Un valore del tutto normale per il periodo, che ben presto sarà solo un ricordo: oggi è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, che favorirà quello che viene definito «rimescolamento della massa d’aria». In altri termini, l’inversione termica verrà spazzata via dall’ingresso di correnti umide e instabili, che riporteranno qualche pioggia in pianura e un po’ di neve in alta montagna. Nei prossimi giorni le temperature saranno nettamente superiori alla media del periodo.

Il meteoquiz

L’appuntamento con le prime, vere irruzioni fredde di stagione è rimandato alla terza ed ultima decade di dicembre. Nell’attesa, ecco la soluzione del meteoquiz di martedì scorso: attualmente, quando si parla di temperature medie, si fa riferimento al trentennio che va dal 1991 al 2020. Per rispondere correttamente al quesito di oggi dobbiamo ripensare a ciò che è accaduto negli ultimi venticinque anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Passione Meteometeoclimainvernofreddonevebrinaprevisionipioggiainversione termicadicembre
