La bufera di Santa Lucia del 2001

Domani si concluderà la prima decade di un mese di dicembre che finora si è rivelato molto mite. Solo nella giornata di sabato l’inversione termica ha favorito un temporaneo calo termico nella parte meridionale della nostra provincia, e se diamo un’occhiata alla tendenza proposta dai modelli matematici emerge un quadro molto chiaro: nessuna irruzione fredda in arrivo. La seconda decade di dicembre inizierà in compagnia di un ingombrante anticiclone, con temperature superiori alla media del periodo, soprattutto in quota.

Nell’attesa di qualche cambiamento, non ci resta che sfogliare le pagine della nostra serie storica, alla ricerca di curiosità e aneddoti: ventiquattro anni fa Santa Lucia regalò ai nivofili bresciani un indimenticabile «blizzard» in miniatura. Ripercorriamo insieme i momenti più significativi di quell’evento.

Venti gelidi e traffico in tilt

Tutto iniziò nel pomeriggio del 13 dicembre 2001, quando una massa d’aria gelida raggiunse la pianura padana. In un batter d’occhio le temperature crollarono e una fitta coltre di nubi avanzò minacciosa, mentre i fiocchi imbiancarono ogni superficie, strade comprese: le impetuose correnti orientali crearono suggestivi mulinelli di neve. In città caddero circa 5-6 centimetri, ma a rendere speciale quella nevicata furono le forti raffiche di vento, con temperature vicine ai -3°C. Si trattò di un «mini-blizzard», una bufera di neve breve ma intensa, che creò notevoli problemi alla circolazione, ma rese felici tutti gli appassionati di meteorologia, entusiasti spettatori di un evento unico nel suo genere.

Il nuovo meteoquiz

Ora spazio al nuovo meteoquiz. Nella prima decade di dicembre la temperatura media, per quanto riguarda l’osservatorio di Ghedi, va dai +1,0°C di minima ai +8,2°C di massima. Si tratta di valori calcolati sulla base delle rilevazioni effettuate in un trentennio ben preciso, che attualmente viene utilizzato come punto di riferimento.