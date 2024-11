Si è concluso un ottobre piovosissimo, ma anche molto mite

Giovedì si è concluso il terzo mese di ottobre più piovoso di tutta la serie storica della nostra città, iniziata nel lontano 1949. Con un accumulo di 298,2 millimetri è salito sul podio, alle spalle dell’ottobre 1976 (339,5 mm) e dell’ottobre 1953 (447,1 mm). È stato un mese piovosissimo, ce ne siamo accorti tutti, ma non possiamo di certo definirlo freddo, anzi: secondo i dati di Ghedi, è stato addirittura il sesto mese di ottobre più caldo di tutta la serie storica. La prima decade si è conclusa con un’anomalia di -1,5°C, la seconda ha fatto registrare uno scarto dalla media di +1,9°C e la terza ha segnato una vera e propria svolta, con un’anomalia molto marcata, pari a +4,2°C.

Novembre, record e curiosità del passato

Ora, dopo aver salutato un ottobre mite e piovoso, è iniziato l’ultimo mese dell’autunno meteorologico. Un’estesa area di alta pressione ha portato con sé le prime nebbie di stagione, accompagnate da un’evidente inversione termica: ieri mattina la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una minima di +6,6°C, mentre in cima al monte Guglielmo, ad oltre 1.800 metri di quota, la temperatura non è riuscita a scendere sotto i +8°C. Anche le massime hanno mostrato un netto divario tra la Bassa ed il resto della provincia, proprio a causa dell’inversione termica: a San Gervasio Bresciano, nel momento più caldo della giornata, la temperatura ha raggiunto i +11,4°C, mentre a Edolo ha sfiorato i +19°C. Nell’attesa delle prime, vere irruzioni fredde di stagione, ecco qualche curiosità relativa al mese di novembre. Nel 1966 l’inverno bruciò le tappe, regalandoci un’ondata di gelo in netto anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia: a fine novembre le temperature in pianura scesero fin verso i -8°C. Nel 2004, al contrario, arrivò un’ondata di caldo fuori stagione, che all’inizio del mese permise alle massime di sfiorare i 23-24°C.

La precoce nevicata del 3-4 novembre 1980

Merita un cenno anche la nevicata, eccezionalmente precoce, del 3-4 novembre 1980, ma prima sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: nel 1997 il mese di ottobre si fece notare per un clamoroso crollo termico, che in meno di tre settimane portò la temperatura da +29°C a -6°C. Incredibile, ma vero. Tornando al 1980, qualcuno di voi ricorda l’entità della fioccata che fra il 3 e il 4 novembre tinse di bianco la nostra città?