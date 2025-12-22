Meteo: tra il 24 e il 26 dicembre calo termico, ma senza gelo

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Prima di rispondere, chiariamo subito un aspetto, onde evitare ingiustificati allarmismi: tra il 24 e il 26 dicembre non è prevista nessuna ondata di gelo, solo un normale calo termico. Nulla di particolare, dunque: le temperature, che finora sono state nettamente superiori alla media, perderanno solo qualche grado. Si tratterà di un primo, timido tentativo di ritrovare uno spiraglio di normalità in un mese che finora si è rivelato estremamente mite.

Entrando nel dettaglio, le previsioni per la vigilia annunciano tempo instabile, con piogge in pianura e nevicate fin verso i 900 metri di quota: le precipitazioni saranno tutt’altro che abbondanti e le temperature diminuiranno, soprattutto in montagna. Giovedì, nel corso della giornata, assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, in attesa di un santo Stefano stabile, con temperature massime in rialzo.