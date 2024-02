La pioggia è una preziosa alleata contro lo smog

Nei giorni scorsi la solita, inquietante cappa di smog ha avvolto Brescia e provincia, creando non poche preoccupazioni. Ecco perché l’arrivo della perturbazione annunciata dai meteorologi è stato accolto con entusiasmo: pioggia e vento sono i migliori alleati contro l’inquinamento, che in occasione delle fasi di alta pressione si accumula in pianura padana.

Di fronte ai benefici effetti delle precipitazioni sarebbe ingeneroso parlare di maltempo: quella iniziata ieri è una provvidenziale ondata di «bel tempo», perché ci permette di tirare il fiato e respirare un’aria più salubre.

Nel pomeriggio e nella serata di giovedì sono arrivate piogge in pianura e nevicate sui monti, in un contesto comunque mite per il periodo: le temperature continuano ad essere superiori alla media. Dal 1° febbraio, secondo i dati di Ghedi, abbiamo vissuto ventuno giornate più calde della norma. Un bilancio quasi a senso unico, frutto di un inverno destinato ad entrare in archivio come uno dei più miti della nostra serie storica, iniziata nel secondo dopoguerra.