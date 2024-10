È il quarto ottobre più piovoso della serie storica bresciana

Domenica mattina si è conclusa l’ennesima parentesi instabile di un mese destinato ad entrare in archivio con un bilancio pluviometrico davvero clamoroso. Finora l'osservatorio dell'istituto Pastori ha rilevato 269 millimetri, mentre in altre zone della provincia l’accumulo ha superato i 300 millimetri. Sono numeri eccezionali, frutto delle numerose perturbazioni che durante le ultime settimane hanno raggiunto il Nord Italia.

Se proviamo a sfogliare le pagine della serie storica cittadina, scopriamo di essere di fronte al quarto mese di ottobre più piovoso dall’inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1949. Stiamo parlando di un’enorme quantità di dati, quindi si tratta di un risultato degno di nota. Al primo posto svetta, imbattuto, il mese di ottobre del 1953, con un accumulo impressionante, pari a 447,1 millimetri (e così abbiamo già svelato la soluzione dell’ultimo meteoquiz). Poi troviamo l'ottobre del 1976, con 339,5 millimetri, l'ottobre del 1992, con 284,2 mm, e al quarto posto il mese in corso, con un accumulo parziale di 269,0 millimetri.

È un ottobre più caldo della media

Se il bilancio pluviometrico è fin troppo chiaro, anche dal punto di vista termico la strada sembra segnata. Finora, secondo i dati di Ghedi, abbiamo vissuto un mese tutt’altro che rigido: la prima decade si è conclusa con uno scarto dalla media di -1,5°C, ma la seconda è entrata in archivio con un’anomalia di +1,9°C. La terza ed ultima decade è iniziata con una giornata molto mite, come dimostrano le massime vicine ai 23-24°C rilevate ieri in città e provincia. Dal 1° ottobre abbiamo vissuto otto giornate più calde della media, otto nella norma e cinque più fredde della media.

Le previsioni non annunciano cali termici degni di nota, quindi ottobre entrerà in archivio come un mese più caldo della media. Nell’attesa di poter ufficializzare questo dato, ecco il nuovo meteoquiz, che ci riporta indietro nel tempo di sei anni. Nel 2018 la terza decade di ottobre portò con sé la terribile tempesta Vaia, ma non solo: pochi giorni prima il Nord Italia fu protagonista di una storica ondata di caldo fuori stagione, con picchi degni dei mesi estivi.